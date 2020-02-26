«Все детки будут ликвидированы»: опубликовано письмо, из-за которого эвакуировали новосибирские школы

26 Февр. 2020 2020-02-26T07:47:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 26 февраля, в Новосибирске массово эвакуируют школы. Учеников отправили по домам, а в учебных заведениях работают спецслужбы. В антитеррористической комиссии Новосибирской области прокомментировали сообщение о минировании школ. Они подтвердили, что информация с угрозой поступила на электронную почту учебных заведений.

Телеграмм-канал «Борус» опубликовал отрывок письма, которое якобы разослали по школам.

— Меня зовут Гребенки Арсений! Наш отряд разместили заряд с таймером, который содержит треххлористый фосфор в двух школах города. Если сегодня собственники супермаркета не исполнят свои обязательства — все детки будут ликвидированы, — говорится в сообщении.

Исходя из отрывка злоумышленники предъявили требование к сетевому супермаркету, которого нет в Новосибирске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сидели на уроке, потом сработала сигнализация»: в Новосибирске массово эвакуируют школы.

В учебные заведения поступила информация о минировании. (подробнее)

В антитеррористической комиссии прокомментировали сообщение о минировании школ в Новосибирске.

Спецслужбы обследуют здания школ, пока закладка взрывных устройств не обнаружена. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU