2020-02-26T07:47:48+03:00
Происшествия

«Все детки будут ликвидированы»: опубликовано письмо, из-за которого эвакуировали новосибирские школы

В учебных заведениях искали взрывные устройства
Ульяна ДЖАНКОВА
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Телеграмм-канал опубликовал отрывок письма о минировании школ.Телеграмм-канал опубликовал отрывок письма о минировании школ.
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В среду, 26 февраля, в Новосибирске массово эвакуируют школы. Учеников отправили по домам, а в учебных заведениях работают спецслужбы. В антитеррористической комиссии Новосибирской области прокомментировали сообщение о минировании школ. Они подтвердили, что информация с угрозой поступила на электронную почту учебных заведений.

Телеграмм-канал «Борус» опубликовал отрывок письма, которое якобы разослали по школам.

— Меня зовут Гребенки Арсений! Наш отряд разместили заряд с таймером, который содержит треххлористый фосфор в двух школах города. Если сегодня собственники супермаркета не исполнят свои обязательства — все детки будут ликвидированы, — говорится в сообщении.

Исходя из отрывка злоумышленники предъявили требование к сетевому супермаркету, которого нет в Новосибирске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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