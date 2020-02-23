«Четкие девчонки»: красотки в спортивных костюмах устроили танцы на парковке
Танцовщица из Новосибирска Полина Дубковасейчас живет и снимает для своей страничке в «Инстаграме» откровенные видео. Но на этот раз девушка надела не топ, а спортивный костюм, и станцевала на камеру вместе с подругой.
— Лови кипишь! Что круче — трек или танец? — спрашивает Полина у своих подписчиков в «Инстаграм».
Локацией для съемок стала подземная парковка. Музыкальное сопровождение — новый трек русского рэпера Сявы «Лови кипишь».
Подписчики Полины оценили образ девушки:
— Костюм, песня.. Все фигня, если бы вас в кадре не было.
— Твое тело просто пушка!
— От души станцевали.
Полина Дубкова — танцовщица из Новосибирска, которая регулярно участвует в баттлах с другими блогерами. Да и свой выпускной она пропустила ради того, чтобы попасть на шоу «Танцы».
Девушки в спортивных костюмах устроили танцы на парковке.
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ИСТОЧНИК KP.RU