2020-02-23T08:28:01+03:00
Общество

«Четкие девчонки»: красотки в спортивных костюмах устроили танцы на парковке

Видео набрало более 400 тысяч просмотров
Анна ПАШАГИНА
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Подписчики оценили новый образ Полины. Фото: скриншот из видео.Подписчики оценили новый образ Полины. Фото: скриншот из видео.
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Танцовщица из Новосибирска Полина Дубковасейчас живет и снимает для своей страничке в «Инстаграме» откровенные видео. Но на этот раз девушка надела не топ, а спортивный костюм, и станцевала на камеру вместе с подругой.

— Лови кипишь! Что круче — трек или танец? — спрашивает Полина у своих подписчиков в «Инстаграм».

Локацией для съемок стала подземная парковка. Музыкальное сопровождение — новый трек русского рэпера Сявы «Лови кипишь».

Подписчики Полины оценили образ девушки:

— Костюм, песня.. Все фигня, если бы вас в кадре не было.

— Твое тело просто пушка!

— От души станцевали.

Полина Дубкова — танцовщица из Новосибирска, которая регулярно участвует в баттлах с другими блогерами. Да и свой выпускной она пропустила ради того, чтобы попасть на шоу «Танцы».

Девушки в спортивных костюмах устроили танцы на парковке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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