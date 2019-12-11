«Лучше бы сверчка еще одного съела»: ради лайков блогерша выпила месиво из горчицы и яиц

Знаете, что такое баттл? Состязание двух исполнителей. Только если раньше молодежь соревновалась на улицах и дело касалось танцев или рэпа, то теперь игра «кто круче» перекочевала в соцсети. А главные действующие лица - популярные блогеры. Причем меряются они странными и порой диковатыми выходками. Инстаграмщики с миллионами подписчиков устраивают свои битвы в «сторис». Они сами дают друг другу задания на грани фола: заставляют друзей танцевать в торговых центрах, есть несъедобные коктейли из горчицы, майонеза и аджики. Все снимается на видео и выкладывается ради прикола. В чем суть и почему людям это интересно, выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

«ЕШЬ ВСЕ И НЕ ПЛАТИ»

Читателям КП-Новосибирск давно известна танцовщица Полина Дубкова. Девушка регулярно радует своих фанатов в «Инстаграме» роликами с тверком. Теперь Полина решила еще и в «сторис» побаттлиться. Она выбирает известных блогеров и бросает им вызов либо сама исполняет чьи-то дурацкие просьбы. Недавно к танцовщице обратился юный инстаграмщик Тамирлан Валиев.

- А вы знаете Дубкову, которая танцует где попало, но классно? Так вот, я решил с ней побаттлиться. Полина, принимаешь мой вызов? - записал видеообращение к сибирячке Тамирлан.

Недолго думая девушка согласилась. И понеслось!.. Молодые люди стали давать друг другу безбашенные задания: станцевать в общественном месте, залезть на машину и прокричать инстаграмный ник партнера, съесть все в магазине и не заплатить за это. Все снимается на видео, свидетелями становятся тысячи, а иногда и миллионы подписчиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="590" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/749176" frameborder="0"></iframe> Популярная тверкерша позабавила соцсети баттлом с юным блогером.www.instagram.com/dubkovapo/

- Я участвую в баттлах уже больше года. Основная цель - развлечь подписчиков, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Полина Дубкова. - Я бы никогда не согласилась выполнить задание, если бы нужно было контактировать с другим человеком. Например, прохожим. Никогда не знаешь, какая реакция будет у человека - вдруг на меня кто-то воду выльет или еще что-нибудь.

Полине приходилось пить коктейли из сырых яиц, горчицы и малинового варенья. Для нее это было самым жестким заданием. Первый глоток дался с трудом. Коктейль предательски лез наружу, организм отказывался принимать месиво. Зажав нос, Полина залпом осушила стакан. По словам девушки, лучше бы сверчка еще одного съела. Да, и такое задание приходилось выполнять. За всей вакханалией в «сторис» наблюдают подписчики - именно им решать, кто же победил в баттле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/749184" frameborder="0"></iframe> Ради лайков блогерша съела сверчка.www.instagram.com/dubkovapo/

«САМОПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Новый тренд порабощает «Инстаграм». Задания с каждым днем становятся все жестче и нелепее. Корреспондент КП-Новосибирск связался с психиатром Эдуардом Гулевичем, чтобы понять причину подобной показухи.

- Это проявление агрессии. Такое поведение можно назвать деструктивным. Никто по собственной воле не будет пить непонятные коктейли и прочее. Также это можно назвать суицидальным самоповреждающим поведением. Если продолжать в том же духе, то можно и отравиться, - предупреждает любителей «Инстаграма» психиатр. - А если другой заставляет совершать непонятные поступки, то происходит выход внутренней агрессии на кого-то.

Почему такие видео собирают тысячи просмотров в социальных сетях? По мнению психиатра, дело в том, что общество черствеет: людей, которые могут сопереживать и сочувствовать другому, все меньше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="590" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/749173" frameborder="0"></iframe> Этот танец блогеров сделает ваш день.www.instagram.com/dubkovapo/

- Поэтому зрителям это интересно, их это увлекает. Значит, они тоже могут разрушать. Такое ощущение, что человечество к войне готовится, - отмечает Эдуард.

Маркетолог Андрей Шавнев, наоборот, в подобных баттлах ничего дурного не видит.

- Это просто дополнительный контент. Если это интересно аудитории, то почему бы и нет? Люди любят веселый контент, тем более с любимым блогером, - считает Андрей Шавнев, руководитель направления Digital агентства «АГТ-Сибирь». - На видео блогеры отмечают друг друга - это взаимный пиар. Так им проще набирать новую аудиторию.

А вы, уважаемые читатели, любите смотреть «жесть» в социальных сетях?