«Где мой корвалол?»: сибирячка в коротеньких шортах показала нескромный танец в Мадриде

23 Февр. 2020 2020-02-23T07:06:10+03:00

Видео уже набрало более 90 тысяч просмотров

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Новосибирская танцовщица Елена Яткина подразнила своих подписчиков новым видео. На этот раз девушка потверкала в Мадриде на чемпионате в этом стиле танцев.

— Хореографию я ставила сама. Я люблю тверк, — признается у себя на страничке в «Инстаграм» Елена. — К этой песне привыкла давно, ведь танцую под нее с 2013 или 2014 года.

По словам сибирячки, она не планировала ставить номер, но потом планы изменились. Подписчики тоже оценили старания танцовщицы:

— Как же залипательно!

— Пожар! Где мой корвалол?

— На твои танцы можно смотреть бесконечно!

Напомним, Елена Яткина - звезда тверка из Новосибирска. Она регулярно выкладывает в своих социальных сетях видео с откровенными танцами. Не так давно Елена показала подписчикам чувственный танец на каблуках, а еще - тверк в стиле робота.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/762461" frameborder="0"></iframe> Сибирячка в трусиках показала соблазнительный тверк.

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ИСТОЧНИК KP.RU