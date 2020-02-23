«Где мой корвалол?»: сибирячка в коротеньких шортах показала нескромный танец в Мадриде
Новосибирская танцовщица Елена Яткина подразнила своих подписчиков новым видео. На этот раз девушка потверкала в Мадриде на чемпионате в этом стиле танцев.
— Хореографию я ставила сама. Я люблю тверк, — признается у себя на страничке в «Инстаграм» Елена. — К этой песне привыкла давно, ведь танцую под нее с 2013 или 2014 года.
По словам сибирячки, она не планировала ставить номер, но потом планы изменились. Подписчики тоже оценили старания танцовщицы:
— Как же залипательно!
— Пожар! Где мой корвалол?
— На твои танцы можно смотреть бесконечно!
Напомним, Елена Яткина - звезда тверка из Новосибирска. Она регулярно выкладывает в своих социальных сетях видео с откровенными танцами. Не так давно Елена показала подписчикам чувственный танец на каблуках, а еще - тверк в стиле робота.
Сибирячка в трусиках показала соблазнительный тверк.
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ИСТОЧНИК KP.RU