«Можно залипнуть»: Елена Яткина станцевала тверк в стиле робота
Популярная танцовщица Елена Яткина, которая родом из Новосибирска, часто попробует себя в новых интересных хореографических стилях. На своих страницах в социальных сетях девушка часто публикует различные видео своих выступлений, чем очень радует своих подписчиков. Не так давно сибирячка выложила на своей странице в Instagram ролик, в котором она вместе со своим партнером танцует весьма необычную версию тверка, соединив его с таким направлением, как поппинг.
— Ну, раз в 5 лет можно и придумать что-то. Конечно, это не идеально чисто, пока что, — пишет Елена Яткина в своем посте. — Вчера придумали, сегодня станцевали. Когда кто-то совсем не «хоряжник», но очень старается.
Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к столь нестандартному танцевальному решению девушки. В комментариях под постом многие из них написали, что ей очень идет такое смешение стилей:
— Это настолько гениально, что я готова все бросить и ехать к вам, чтобы научиться.
— На такое и залипнуть можно.
— Интересная задумка, хочется пересматривать по 100 раз, — пишут люди.
Елена Яткина станцевала тверк в стиле робота.
ИСТОЧНИК KP.RU