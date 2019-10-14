2019-10-14T03:35:12+03:00
Общество

«Можно залипнуть»: Елена Яткина станцевала тверк в стиле робота

Необычное решение очень понравилось подписчикам девушки
Алена КУЛЕШОВА
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Звезда тверка из Новосибирска показала необычный танец в коротеньких шортиках. Фото: Кадр из видеоЗвезда тверка из Новосибирска показала необычный танец в коротеньких шортиках. Фото: Кадр из видео
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Популярная танцовщица Елена Яткина, которая родом из Новосибирска, часто попробует себя в новых интересных хореографических стилях. На своих страницах в социальных сетях девушка часто публикует различные видео своих выступлений, чем очень радует своих подписчиков. Не так давно сибирячка выложила на своей странице в Instagram ролик, в котором она вместе со своим партнером танцует весьма необычную версию тверка, соединив его с таким направлением, как поппинг.

— Ну, раз в 5 лет можно и придумать что-то. Конечно, это не идеально чисто, пока что, — пишет Елена Яткина в своем посте. — Вчера придумали, сегодня станцевали. Когда кто-то совсем не «хоряжник», но очень старается.

Пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными по отношению к столь нестандартному танцевальному решению девушки. В комментариях под постом многие из них написали, что ей очень идет такое смешение стилей:

— Это настолько гениально, что я готова все бросить и ехать к вам, чтобы научиться.

— На такое и залипнуть можно.

— Интересная задумка, хочется пересматривать по 100 раз, — пишут люди.

Елена Яткина станцевала тверк в стиле робота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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