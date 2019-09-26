«Пробирает до мурашек!»: Елена Яткина показала чувственный танец на высоких каблуках
Звезда тверка из Новосибирска Елена Яткина регулярно балует своих подписчиков видео со своими танцами. Не так давно девушка выложила с воем инстаграм ролик с чувственным хореографическим номером.
— Что-то изменилось во мне — хореография стала другой, — пишет сибирячка в своем посте. — И мне это даже нравится. Это что-то новое, новая я.
Танец девушки по достоинству оценили не только ее зрители, но и пользователям соцсетей. В комментариях под постом многие из них написали, что Елене очень подходит такой образ:
— Ты просто Воплощение женственности и красоты!
— Потрясающая техника! А страсть — просто пожар!
— Образ просто бомба!
— Танец действительно пробирает до мурашек.
— Всегда мечтала научиться так двигаться!
— Я просто залипла на это видео, оно прекрасно! — пишут люди.
Звезда тверка Елена Яткина порадовала подписчиков новым танцем.
ИСТОЧНИК KP.RU