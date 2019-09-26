«Пробирает до мурашек!»: Елена Яткина показала чувственный танец на высоких каблуках

СЕГОДНЯ 19:35 2019-09-26T19:35:33+03:00

В соцсетях многие люди отметили, что девушке очень идет образ, в котором она танцевала

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Звезда тверка из Новосибирска Елена Яткина регулярно балует своих подписчиков видео со своими танцами. Не так давно девушка выложила с воем инстаграм ролик с чувственным хореографическим номером.

— Что-то изменилось во мне — хореография стала другой, — пишет сибирячка в своем посте. — И мне это даже нравится. Это что-то новое, новая я.

Танец девушки по достоинству оценили не только ее зрители, но и пользователям соцсетей. В комментариях под постом многие из них написали, что Елене очень подходит такой образ:

— Ты просто Воплощение женственности и красоты!

— Потрясающая техника! А страсть — просто пожар!

— Образ просто бомба!

— Танец действительно пробирает до мурашек.

— Всегда мечтала научиться так двигаться!

— Я просто залипла на это видео, оно прекрасно! — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/734403" frameborder="0"></iframe> Звезда тверка Елена Яткина порадовала подписчиков новым танцем.

ИСТОЧНИК KP.RU