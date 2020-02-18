«Она живая?»: соцсети взбудоражила голая девушка снегу, связанная веревками

18 Февр. 2020 2020-02-18T03:04:29+03:00

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Модель «ню» по имени Юлия снова побаловала своих подписчиков откровенными снимками. На этот раз девушка сфотографировалась вообще без одежды, еще и в снегу: сибирячка была связана толстой веревкой. Фотографию Юлия опубликовала в своем аккаунте в Инстаграме. Подписчики бурно отреагировали на новую работу девушки.

— Экстремально! Классно, но, смотря на фото, я замерз.

— Это искусство.

— Жесть, холодно же.

Юлия приняла участие в фотофестивале для моделей "ню".

Также люди интересовались не отморозила ли себе чего-нибудь Юлия, лежа в снегу без одежды. КП-Новосибирск девушка рассказала, что она не сильно замерзла: на улице в тот день термометр показывал +3. Тем не менее, свой снимок сибирячка подписала «Основано на реальных эмоциях».

— Кадр постановочный, но сложно притворяться, работая в таких условиях. Это снято в деревне Кинтереп Маслянинского района. Там проходил фотофестиваль с участием «ню» моделей. Никакой идеи в этом нет, просто красивые снимки, — поделилась с КП-Новосибирск Юлия.

Напомним, девушка уже будоражила свою публику сначала снимками в откровенном костюме Снегурочки, а потом и вовсе в кровавой маске кролика.

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ИСТОЧНИК KP.RU