2019-12-07T10:28:45+03:00
Общество

Ужасно нескромно: откровенная фотосессия сибирячки в маске кролика напугала соцсети

Кровавая маска кролика превратила праздничную фотосессию в кошмар
Никита МАНЬКО
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Работа над маской заняла больше недели. Фото: инстаграм @yulichka_nskРабота над маской заняла больше недели. Фото: инстаграм @yulichka_nsk
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Сибирячка Юлия показала кошмар перед Рождеством по-новосибирски, надев на себя маску злобного кролика Роджера. Оригинальную фотосессия девушка опубликовала на своей странице в «Инстаграме».

Автор маски злого кролика Роджера - Александр - изготовил ее две недели назад, и модели образ понравился. Вместе с прозрачным платьем и топором в руках девушка снялась на фоне елки и игрушек.

— Я в основном снимаюсь ню, поэтому и согласилась на такую откровенную фотосессию. Изначально мы хотели снять в холодильнике в мясном цехе, но не нашли такое помещение. Поэтому у нас получился вот такой необычный рождественский кролик, потомучто все студии уже украшены для нового года, — рассказала КП-Новосибирск Юлия.

Злобный кролик напугал большинство подписчиков:

- О, ужас!

- В этой маске ты страшная! - пишут комментаторы.

Но некоторые подписчики нашли образ привлекательным:

- Вот разве можно отказать зайке в новой шубе..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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