2019-11-20T14:44:03+03:00
Общество

Такую дыру вы еще не видели: сибирячка показала эротичный космос

Фотограф показал модель Алису Арефьеву в образе демоницы
Никита МАНЬКО
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Так девушка представила себе черную дыру. Фото: предоставлено Алисой Арефьевой.Так девушка представила себе черную дыру. Фото: предоставлено Алисой Арефьевой.
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Новосибирская косплей-модель Алиса Арефьева показала, как выглядела бы чёрная дыра в образе девушки. Ее пост с фотографиями Евгения Накрышского собрал сотни лайков и тысячи просмотров меньше, чем за сутки.

– Я решила, что у меня она будет сексуальной и демоничной. Сделала соответствующее платье, и причёску из париков двух цветов, – рассказала «КП-Новосибирск» Алиса Арефьева.

Автор идеи выбрала для косплея чёрную дыру в галактике Messier 87 – крупнейшую в созвездии Девы. В июне 2009 года астрономы смогли найти сверхмассивную чёрную дыру в галактике, одну из самых крупных из известных науке, а в 2019 году с помощью Телескопа горизонта событий получили снимки объекта. Сама галактика с чёрной дырой остаётся одним из самых популярных объектов для наблюдения у астрономов.

– Когда ученые сфотографировали саму черную дыру, по интернету пронеслась волна фан-арта на тему её олицетворения. Мне понравился общий концепт рисунков на тему Черной Дыры, выполненных в темных космических тонах. Захотелось примерить на себя это сочетание желто-оранжевого и черного цветов, грима было немного, а космическую атмосферу добавил фотограф – призналась косплей-модель Алиса Арефьева.

Детектив Пикачу получился весьма привлекательным. Фото: предоставлено Алисой Арефьевой.

Детектив Пикачу получился весьма привлекательным. Фото: предоставлено Алисой Арефьевой.

К слову, сибирячка по образованию архитектор, работает в сфере дизайна интерьеров и мебели. На сама шьёт себе одежду и создаёт реквизит для образов. В ближайших планах Алисы – создание сложного антуражного костюма.

Девушка занимается косплеем уже год: в «Инстаграме» у нее более 3 тысяч подписчиков. Наиболее популярными в соцсети оказались ее снимка оказались суккуб, «злая черепашка» Боузетта из видеоигры «Марио» и женская версия Детектива Пикачу.

Как вам такой Марио? Фото: предоставлено Алисой Арефьевой.

Как вам такой Марио? Фото: предоставлено Алисой Арефьевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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