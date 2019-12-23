Такого Дедушка не видел: фотограф снял Снегурочку в откровенном наряде

СЕГОДНЯ 06:12 2019-12-23T06:12:46+03:00

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Новосибирский фотограф Михаил Решетников смело заявил, что Снегурочка нынче не та скромная барышня с длинной косой и взглядом в пол. Современному символу Нового года за 30 и на ней почти нет костюма.

Новосибирец вновь взбудоражил соцсети откровенными снимками. Он снял даже не одну, а две Снегурочки. Видимо, от того, что за окном то плюс, то «легкий» минус, внучкам Деда Мороза стало так горячо, что они разделись. Чтобы выглядеть не совсем пошло, девушки прикрыли свои достоинства бархатным боди с юбочкой.

Смелые снимки новосибирец разместил в своем аккаунте в Инстаграме. Под фото Михаил вспомнил, какими были Дед Мороз и Снегурочка в его детстве.

Откровенные снимки с внучками Деда Мороза сделал новосибирский фотограф. Фото: Михаил Решетников

— Я такой старый, что ко мне Дед Мороз приезжал на белой Волге ГАЗ-24, тогда это было круче, чем летать на санях с оленями. Он был немного пьяненький и сильно переигрывал. Удивительно, но я четко помню, как родители обсуждали, как на заводе была «соцнагрузка» — поздравлять детишек работников. В детском саду я всегда узнавал в Дед Морозе и Снегурочке воспитателей, поэтому никогда не верил в них, но очень любил конфеты. Вот почему с малых лет я такой жирненький. Мамин завод был проще: их Дед Мороз ходил пешком. Но тоже прибухивал. Во что должен верить ребенок, если к нему приходит два деда мороза в день? Деда Мороза всегда играла старенькая воспитательница, а Снегурочку молоденькая и самая красивая, почти как на этих фото, только одетая, — написал фотограф.

Снимки Михаила вызвали шутки среди подписчиков фотографа.

Смелыми снимками новосибирец хотел поднять всем настроение. Фото: Михаил Решетников

— О! Это ко мне! Дед Мороз все-таки, получил мое письмо? Заходите, заходите. Я целый год был хорошим мальчиком, дайте мне хотя бы в эту ночь побыть плохим, — отреагировали мужчины.

Снимки также прокомментировала и сама модель Юлия.

— Скоро Новый год. Так что пора забыть о старых ошибках и начать планировать новые, — написала девушка у себя на странице.

ИСТОЧНИК KP.RU