«Ужас, низость»: школьница, спевшая «На лабутенах» в шоу «Голос. Дети», возмутила соцсети

Новосибирская школьница Лиза Сметанников стала участницей шоу «Голос. Дети» и попала в команду Басты, вот только успеху девочки порадовались не все. И если к вокалу девочки ни у кого вопросов не вызвал, то вот выбор песни для слепых прослушиваний вызвал настоящую бурю в соцсетях.

Претензии у комментаторов возникли к тому, что девочка исполнила песню «На лабутенах» Сергея Шнурова. К слову, выбрала ее для Лизы ее педагог. Но пользователи соцсетей сочли, что она не подобает ей по возрасту.

- Ужас кошмарный ведь!

- Я совершенно не ханжа, но когда в «Голос. Дети» девочка жеманно поет про «на лабутенах и в восхитительных штанах», это как-то…

- Смотрел, завороженный низостью и утратой ориентиров, - это лишь часть не самых приятных высказываний в адрес Лизы.

Но многие в комментариях поддержали девочку:

- Супер! Какой голос и какая харизма уже в этом возрасте!

- Шикарно, молодец! Удачи!

