15 Февр. 2020 2020-02-15T06:15:52+03:00

Самолет из Москвы, летевший в Абакан, сел в Новосибирске.

Изменить размер текста: A A

Новосибирский аэропорт «Толмачево» экстренно принял самолет авиакомпании «S7», летевший из Москвы в Абакан. Он приземлился на запасном аэродроме. В столице Хакассии борт не смог сесть из-за погоды: воздушная гавань окутана туманом.

— У нас сейчас туман. Вылет в Абакан планируется в 12:00, — сообщили КП-Новосибирск в справочном аэропорта в Абакане.

Также сейчас задерживается рейс S7-2594 из Абакана в Москву. Ожидаемое время отправления в 14:20. А вот московский самолет авиакомпании «Аэрофлот» после нахождения в зоне ожидания смог приземлиться в Абакане в 9:20.

Напомним, туманы — частая причина, почему самолеты могут развернуть на запасной аэродром Новосибирска. Один из последних случаев был 6 февраля. Тогда в аэропорту столицы Хакассии был густой туман: видимость составляла 100 метров. А в декабре самолеты не могли сесть в Абакане три дня подряд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самолет «Москва-Абакан» экстренно сел в Новосибирске.

Борт ушел на запасной аэродром. (подробнее)

«Ушел на запасной аэродром»: в Новосибирске сел самолет, который не смог приземлиться в Абакане.

В Хакассии несколько дней плохая погода. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU