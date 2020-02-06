Самолет «Москва-Абакан» экстренно сел в Новосибирске

6 Февр. 2020 2020-02-06T07:05:07+03:00

Самолет из Москвы не смог сесть в Абакане, он ушел на запасной аэродром в Новосибирске.

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В четверг, 6 февраля, рано утром самолет рейса S7-2593 «Москва — Абакан» авиакомпании «S7 Airlines» не смог приземлиться. Борт вынужден был поменять траекторию полета и сесть в Новосибирске. Об этом сообщают в аэропорту Абакана.

— Причина — густой туман. — Видимость сейчас составляет около 100 метров.

Пассажиры будут ждать, пока не наладится погода в Хакассии. Из-за тумана также задерживается и обратный рейс S7-2594 из Абакана в Москву.

Напомним, туманы частое явление в абаканском аэропорту. В декабре самолеты не могли сесть в столице Хакасии около трех дней, пока не сошла пелена.

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ИСТОЧНИК KP.RU