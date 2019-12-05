«Ушел на запасной аэродром»: в Новосибирске сел самолет, который не смог приземлиться в Абакане

СЕГОДНЯ 08:20 2019-12-05T08:23:11+03:00

Самолет из Москвы не смог сесть в Абакане, его отправили в Новосибирск. Фото: «Авиация Абакана (аэропорт)»

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Третий день подряд метеоусловия не позволяют вовремя прибывать самолетам в Абакан из Москвы. В республике — туман. В четверг, 5 декабря, вновь самолет авиакомпании «S7 Airlines» прибудет в Абакан с задержкой. Боинг не смог сесть в аэропорту столицы Хакассии. Его отправили на запасной аэродром в Новосибирск. Там пассажиры будут ждать, пока не наладится погода в Хакассии. Всего на борту было 147 пассажиров, один из них ребенок. Люди ожидают вылета в новосибирском аэропорту. Им предоставлено питание и напитки.

Судя по онлайн-табло аэропорта «Толмачево» рейса S7-2593 «Москва-Абакан» будет отправлен из столицы Сибири в Абакан в 13.30.

— А почему так далеко отправили? Аж в Новосибирск. Красноярск же ближе, или не принимают? — удивляются пассажиры.

В транспортной прокуратуре информацию подтвердили. Также в ведомстве добавили, что аналогичная ситуация сложилась и с аэропортом в Новокузнецке, там также плохие метеоусловия. Один самолет отправлен в Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU