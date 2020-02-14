Сибирячку, пытавшуюся покончить с собой после убийства 9-летней дочки, отправили из больницы в СИЗО
В Калининском районном суде Новосибирска избрали меру пресечения сибирячке, убившей 9-летнюю дочку. После этого женщина пыталась покончить с собой, но осталась жива. Месяц она провела в больнице. А в среду, 12 февраля, суд отправил ее в СИЗО.
— Удовлетворено ходатайство следователя и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу обвиняемой в совершении преступления предусмотренного статьей «Убийство малолетнего». Органами предварительного расследования она обвиняется в убийстве своей малолетней дочери. Постановление в законную силу не вступило, — сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.
Как стало известно КП-Новосибирск, в СИЗО женщина проведет два месяца, до 12 апреля.
Напомним, 17 января в Новосибирске в семье военного случилось горе. Трагедия потрясла весь город и не оставила равнодушным никого. В головах сибиряков никак не укладывается, как молодая мама могла жестоко расправиться со своей девятилетней дочкой. А после попытаться покончить с собой. Ее полуголой нашли под окнами дома. Свой поступок мама попыталась объяснить в предсмертной записке. Но ее содержимое породило еще больше вопросов. В ней мать признается в любви к дочке и в том, что из-за головных болей больше не может жить и быть обузой для всех.
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ИСТОЧНИК KP.RU