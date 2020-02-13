2020-02-13T19:43:14+03:00
Общество

В Новосибирске сел неисправный самолет из Вьетнама

Об этом сообщает телеграмм-канал
Алена КУЛЕШОВА
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Возможной причиной произошедшего может быть возвращение самолета в аэропорт вылета.Возможной причиной произошедшего может быть возвращение самолета в аэропорт вылета.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Самолет из Вьетнама в Новосибирск прибыл с задержкой в полчаса. Возможной причиной этого может быть возвращение самолета в аэропорт вылета. Как сообщает телеграмм-канал, у самолета была проблема с предкрылками. Похожая ситуация случилась в Новосибирске 11 февраля.

— Рейс вылетел из аэропорта в городе Камрань (в получасе езды от Нячанга — прим.ред.). В Новосибирске самолет приземлился в 17:45 с задержкой на 30 минут от расписания, — сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Напомним, во второник, 11 февраля в 9.30 самолет авиакомпании s7 «Новосибирск-Москва» вернулся в аэропорт «Толмачево». Такое решение принял экипаж воздушного судна из-за сработавшего датчика безопасности. Пассажирам авиакомпания позже предоставила резервный борт. Позже, в авиакомпании сообщили, что при выполнении рейса S7 2502 «Новосибирск — Москва» сработала сигнализация некорректной работы автопилота.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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