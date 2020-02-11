Стала известна причина, почему самолет «Новосибирск-Москва» экстренно вернулся в «Толмачево»
Во вторник, 11 февраля, в 9.30 самолет авиакомпании s7 «Новосибирск-Москва» вернулся в аэропорт «Толмачево». Такое решение принял экипаж.
— Сработал датчик технической неисправности, поэтому командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. В 9:40 посадка благополучно завершена, авиакомпания предоставила 132 пассажирам резервный борт компании S7. В 10:40 их планируют отправить, сейчас идет посадка на борт, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. — Датчик пока не установлен, авиатехники будут осматривать самолет, принимать решение.
Сейчас ведомство проводит проверку.
Напомним, борт провел в воздухе три часа, после чего вернулся в Новосибирск.
ИСТОЧНИК KP.RU