2020-02-11T07:00:07+03:00
Происшествия

Стала известна причина, почему самолет «Новосибирск-Москва» экстренно вернулся в «Толмачево»

Решение о возвращении принял командир экипажа
Надежда РЫЖКИНА
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В самолёте сработал датчик — какой, устанавливают техникиВ самолёте сработал датчик — какой, устанавливают техники
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Во вторник, 11 февраля, в 9.30 самолет авиакомпании s7 «Новосибирск-Москва» вернулся в аэропорт «Толмачево». Такое решение принял экипаж.

— Сработал датчик технической неисправности, поэтому командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. В 9:40 посадка благополучно завершена, авиакомпания предоставила 132 пассажирам резервный борт компании S7. В 10:40 их планируют отправить, сейчас идет посадка на борт, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. — Датчик пока не установлен, авиатехники будут осматривать самолет, принимать решение.

Сейчас ведомство проводит проверку.

Напомним, борт провел в воздухе три часа, после чего вернулся в Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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