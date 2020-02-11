В авиакомпании рассказали, почему самолет «Новосибирск — Москва» пришлось вернуть в «Толмачево»

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:05:04+03:00

В авиакомпании ответили, что сломалось у самолета, вернувшегося утром обратно в Новосибирск.

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Во вторник, 11 февраля, в 9.30 самолет авиакомпании s7 «Новосибирск-Москва» вернулся в аэропорт «Толмачево». Такое решение принял экипаж. Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту сработал датчик технической неисправности. Какой именно в ведомстве не уточнили, якобы это должны были выяснить авиатехники. В авиакомпании «S7», который принадлежит самолет, уточнили, что же все-таки случилось в воздухе.

— При выполнении рейса S7 2502 «Новосибирск — Москва» сработала сигнализация некорректной работы автопилота. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета — «Толмачево». Для выполнения рейса был предоставлен резервный борт, — прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, на борту самолета находилось 132 пассажира. Посадка прошла в штатном режиме. Через час люди улетели в Москву.

По словам эксперта КП-Новосибирск, неисправность автопилота — серьезная поломка, при которой лучше всего вернуть борт обратно в аэропорт.

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Стала известна причина, почему самолет «Новосибирск-Москва» экстренно вернулся в «Толмачево».

Решение о возвращении принял командир экипажа.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU