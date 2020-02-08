«Муж напрокат»: новосибирец предлагает себя женщинам за четыре тысячи

8 Февр. 2020 2020-02-08T19:25:54+03:00

В пакет услуг входит встреча на авто с цветами и романтические SMS

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Житель Новосибирска предлагает сыграть роль парня или жениха для одиноких дам. Пакет услуг включает стандартную романтику: от милых SMS до ужина при свечах. Автор объявления надеется привлечь женщин, которых постоянно упрекают, что они одни.

Аккаунт «парня напрокат» появился три дня назад в Инстаграме. Автор предлагает сыграть роль второй половинки исключительно для женщин. Он встретит вас с работы с цветами на авто класса «Люкс», согласится сопроводить на корпоратив или сделать селфи для аккаунта в Инстаграм.

- Если ты одинока, у тебя нет второй половины, а друзья, коллеги, соседи замучали распросами: «Почему у тебя до сих пор нет парня? Почему ты до сих пор не замужем?», ты по адресу, - рекламирует себя автор аккаунта. И просит за свои услуги - от 4 тысяч рублей.

Мужчина не показывает свои фото в соцсети и использует для рекламы фото авто из интернета.

Добавим, что пару лет назад в Новосибирске были очень популярны объявление "букет напрокат". Девушки арендовали букет из 101 розы, чтобы сделать селфи для Инстаграма и подразнить подруг. А год назад в Новосибирске появилась новая услуга: девушкам-инстаграмщицам предлагали арендовать коробки от iPhone, пакеты от Dior и Shanel, коробки от телефонов и гигантских плюшевых мишек.

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ИСТОЧНИК KP.RU