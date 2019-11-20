160-килограммовый толстяк превратился в красавчика и стал мстить девушкам

В 2016 году Яша* Мажорик (такое прозвище у нашего героя) оставил невест с разбитыми сердцами и пустыми кошельками в Барнауле, а теперь орудует в Новосибирске. Знакомится парень с помощью популярного приложения «Тиндер», втирается в доверие, переезжает к возлюбленной в квартиру. А потом из этой квартиры пропадают золото и деньги. Почему Яша так жесток со своими невестами - в материале КП-Новосибирск.

Так когда-то выглядел располневший парень. Фото: личный архив.

КРАСАВЧИК В DOLCE & GABBANA

Яше 30 лет, он родом из Барнаула. Несколько лет назад был толстым парнем. Как сам говорит, весил 160 килограммов, но взял себя в руки и прилично схуднул. Поговаривают, что все последующие события его жизни - это месть женщинам за разбитое сердце. Дело в том, что Яшу, когда он был толстяком, бросила возлюбленная.

- В свое время Яша действительно растолстел, его из-за этого девушка бросила. Потом со 160 кило он похудел до 90, - рассказал «Комсомолке» друг нашего героя.

И вот представьте, раньше у парня висели щечки, а теперь он поигрывает мускулами. Красавчик, Аполлон! Чем же Яша стал зарабатывать на жизнь? Версий много, и все они разные. Одной девушке он говорил, что работает фитнес-тренером, другой - что является агентом по продаже элитных автомобилей… Кто же он на самом деле?

- Альфонс! Предатель! Аферист! - заявила корреспонденту КП-Новосибирск 32-летняя сибирячка. - Напишите о нем, чтобы другие девушки с ним не связывались.

С Яшей жительница Новосибирска 32-летняя Василина* (работает руководителем отдела в одной крупной фирме) познакомилась в модном приложении «Тиндер». Парень несколько раз сводил девушку в бар и кальянную, где даже сам за все заплатил. Рассказал историю про «больную любовь» в прошлом, трудные отношения, безуспешные попытки завести ребенка: «Но получилось завести только собачку».

Альфонс умудрядся входить в доверие к девушкам. Фото: личный архив.

Сердце Василины, молодой состоятельной женщины, растаяло - жалко такого молодого и красивого. Тем более детей хочет, серьезно настроен. О том, что все это враки, сибирячка и подумать не могла.

- Он был такой уверенный в себе, с чувством юмора. Присылал видео из дорогих бутиков, где танцует в одежде от Dolce & Gabbana, - вспоминает Василина. - Я даже не помню, как пригласила его жить к себе. Он просто как-то раз -и переехал. Все было как в тумане. Кажется, он говорил, что в его квартире ремонт…

Чуть позже закрались сомнения. Василина заподозрила, что Яша имеет нездоровый интерес к ее небедным друзьям. Слишком рвался к ним в гости, а потом, бывало, подолгу задерживался в доме, пока вся компания сидела в беседке.

- Может, и у них что-то украл, - вздыхает девушка.

Яков сейчас выглядит немного брутально. Щетина нравится многим женщинам. Фото: личный архив.

НА ГОА ЗА 15 ТЫСЯЧ

Однажды Василина обнаружила пропажу золота: кольца, сережек, колье. Также Яша, как она уверяет, взял у нее деньги якобы на покупку дешевых билетов на Гоа, куда они так и не слетали. Даже из загранника 70 долларов вытащил - чтобы потом на отдыхе потратить.

Когда девушка заметила пропажу драгоценностей, решила прямо поговорить со второй половинкой. Тот замялся, а потом и вовсе исчез с горизонта - пропал из квартиры вместе с вещами.

Василина решила не пускать дело на самотек и написала заявление в полицию. Девушке удалось вернуть 15 тысяч, взятые на билеты в теплые края, - Яша отдал добровольно. А вот за кражу золотых украшений пока так и не ответил. Полицейские не могут найти парня и допросить.

- Из нашей переписки я могу даже сделать подборку для курсов пикапа. Особенно запомнилась фраза: «Да ты гонишь! Это все твои друзья! Присмотрись к ним - они тырят у тебя золото». Недавно нас пытался вызвать сотрудник МВД, сказал, что будет на детекторе лжи проверять, но Яша и тут нашелся. Говорит: «Я ноги обварил, не приду», - жалуется девушка. - В полиции уже руками разводят - говорят, не можем его допросить…

Девушка продолжает вести с Мажориком переписку - требует вернуть драгоценности, но получает только «завтраки». А еще угрозы. Говорит, если дело на него заведут, то денег она вообще не увидит.

- Меня сейчас в ИВС (изолятор временного содержания. - Прим. ред.) увезут. Ты точно ничего не получишь. Ты оценила пять лет моей жизни в 60 тысяч, и украшения твои я не брал. Откажись от заявления, пока не поздно, не делай глупости. Забираешь заявление и получаешь деньги, - обещает Мажорик.

- А ты лишил меня фамильных драгоценностей, веры в людей и наградил женскими проблемами, - парирует Василина.

Девушка переписывается со своим обидчиком. Фото: личный архив.

«Я - ЖЕРТВА МЕРКАНТИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ!»

Мажорик уже попадался на похожей истории в Барнауле. Там парень затесался в доверие к владельцу фитнес-клуба и начал обрабатывать посетителей. Одному тренеру обещал помочь купить права за 40 тысяч рублей. Взял деньги и пропал. Другую девушку также звал на Гоа за ее счет, только та фитоняшка его еще и в ресторанах кормила.

В тот раз правоохранители Яшу все-таки поймали и судили по статье «Мошенничество». Но суммы ущерба вроде небольшие, так что Мажорика оставили на свободе, приговорив к условному сроку.

После этой истории аферист отправился в Новосибирск, где его никто не знает. Нам удалось связаться с молодым человеком - он не стал бросать трубку, а рассказал свою версию этой истории.

Как говорит Яша, он сам стал жертвой шантажа. Василина - это девушка, купившая квартиру на условиях ипотеки и решившая воспользоваться непогашенной судимостью молодого человека. Обвинила во всех грехах, написала кляузу в полицию:

- Я готов был отдать ей деньги прямо в отделении, чтобы эта меркантильная особа прекратила меня преследовать и давить на больное. Я не ангел, был судим за мошенничество, но сейчас у меня все хорошо, моя девушка ждет ребенка, и мы готовы пожениться! Когда мы познакомились с Василиной, я заботился о ней, платил за все, и она это не отрицает. Но потом уехал на неделю в командировку в Барнаул и прекратил с ней общение - в ответ получил заявление в полицию.

В общем, Яша уверяет, что стал жертвой оговора и ревности, а с мошенничеством завязал. Надеемся, что он расскажет о своей несчастной доле не только нам, но и полицейским.

КСТАТИ

Если вы пострадали от действий этого человека, свяжитесь с нами по тел. 8-923-145-11-03.

* Настоящие имена участников этой истории изменены.

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