2019-03-02T07:48:43+03:00
Общество

Подруги, завидуйте! Ради фото в «Инстаграм» девушки берут в прокат коробки от iPhone и пакеты от Dior

Необычный сервис появился в Новосибирске, девушкам предлагают взять в аренду для «крутых фото» пакеты известных брендов, коробки от телефонов и гигантских плюшевых мишек
Виктория МИНАЕВА
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Что не сделаешь ради красивых снимков в "Инстаграм"...Что не сделаешь ради красивых снимков в "Инстаграм"...Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Пару лет назад по стране прокатился бум на аренду огромных букетов. Но 101 роза для фотосессии — уже мейнстрим. В Новосибирске появилась новая услуга. На этот раз девушкам-инстаграмщицам предлагают арендовать коробки от iPhone, пакеты от Dior и Shanel, коробки от телефонов и гигантских плюшевых мишек.

— Хотите чтобы позавидовали подруги или просто нужен крутой снимок? Специально для Вас мы привезем пакеты известных брендов и/или коробки любых моделей iPhone, — говорится в объявлении. — У Вас будет 15 минут, чтобы сделать столько фото, сколько Вы хотите. Стоимость аренды — 250Р до 5 марта с доставкой по Новосибирску.

На необычную рекламу уже отреагировал один из блогеров.

— Это лютый трэш, — написал Михаил Докукин. — Представляю картину. Какая-нибудь нищебродка сфотографировалась с айфонокоробкой, мол, насо... милый подарил, а после праздников спалилась перед своими завистливыми подругами со старыми андроидом.

И пусть подруги завидуют! Фото: СОЦСЕТИ

И пусть подруги завидуют!Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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