Подруги, завидуйте! Ради фото в «Инстаграм» девушки берут в прокат коробки от iPhone и пакеты от Dior
Пару лет назад по стране прокатился бум на аренду огромных букетов. Но 101 роза для фотосессии — уже мейнстрим. В Новосибирске появилась новая услуга. На этот раз девушкам-инстаграмщицам предлагают арендовать коробки от iPhone, пакеты от Dior и Shanel, коробки от телефонов и гигантских плюшевых мишек.
— Хотите чтобы позавидовали подруги или просто нужен крутой снимок? Специально для Вас мы привезем пакеты известных брендов и/или коробки любых моделей iPhone, — говорится в объявлении. — У Вас будет 15 минут, чтобы сделать столько фото, сколько Вы хотите. Стоимость аренды — 250Р до 5 марта с доставкой по Новосибирску.
На необычную рекламу уже отреагировал один из блогеров.
— Это лютый трэш, — написал Михаил Докукин. — Представляю картину. Какая-нибудь нищебродка сфотографировалась с айфонокоробкой, мол, насо... милый подарил, а после праздников спалилась перед своими завистливыми подругами со старыми андроидом.
И пусть подруги завидуют!Фото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU