Второго организатора трагичной вечеринки в Академгородке задержали в суде

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:56:50+03:00

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Аспирант из Новосибирска Данил стал вторым задержанным по делу об обрушении крыши во время вечеринки в Академгородке. Молодого человека задержали уже после суда над приятелем Антоном Шматовым. Задержанный тоже занимался поиском площадки и арендой помещения, рассказали «КП-Новосибирск» подруга задержанного.

Данил пришел поддержать товарища на заседание суда, где решалась судьба Антона Шматова. Следователь и прокурор настаивали на помещении Шматова в СИЗО из опасений, что он может скрыться. Адвокат Антона Шматова доказывала, что молодой человек не сбежит из под стражи, а сам организатор раскаялся и не смог сдержать слез во время заседания суда. В итоге Советский районный суд назначил Антону Шматову домашний арест на два месяца.

На выходе из суда Данил был задержан для допроса по делу об обрушении крыши во время вечеринки Walter Garage Party. Друзья организаторов сообщили КП-Новосибирск, что молодой человек уже нанял адвоката и предполагал, что будет задержан.

- Вечеринки Walter Garage Party с них и начался, в 2015 году Антон и Данил просто собирались около гаража, вешали гирлянды, включали музыку и отдыхали. Данил добрый, отзывчивый, человек дела, всегда готовый протянуть руку помощи. Он закончил ФЕН, теперь в аспирантуре, работает в институте. Walter Garage Party для него был делом для души, от людей и для людей», — рассказала КП-Новосибирск Маргарита, друг Данила.

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ИСТОЧНИК KP.RU