2020-02-01T13:49:35+03:00
Происшествия

Главного следователя Заельцовского района взяли под стражу из-за взятки в 1,5 миллиона

Это решение принял Железнодорожный суд 1 февраля
Алена КУЛЕШОВА
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Мужчину подозревают в получении взятки в особо крупном размере.Мужчину подозревают в получении взятки в особо крупном размере.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
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В Новосибирске обозначили меру пресечения для для руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела. Мужчину подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

— Железнодорожный районный суд принял решение заключить его под стражу на два месяца, до 31 марта, — сообщает из зала суда корреспондент КП-Новосибирск.

Напомним, сегодня также вынесли меру пресечения для двух новосибирских адвокатов, также участвовавших в этом деле. Суд заключил их под стражу до конца марта.

Напомним, в Новосибирске следователя задержали с поличным при получении взятки от двух адвокатов, которые планировали, в обмен на 1,5 миллиона получить от него информацию по уголовному делу, которое их интересовало. Именно в тот момент, когда они передавали ему деньги, их задержала полиция. Данным делом занимается Железнодорожный районный суд города Новосибирска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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