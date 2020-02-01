Главного следователя Заельцовского района взяли под стражу из-за взятки в 1,5 миллиона
В Новосибирске обозначили меру пресечения для для руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела. Мужчину подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
— Железнодорожный районный суд принял решение заключить его под стражу на два месяца, до 31 марта, — сообщает из зала суда корреспондент КП-Новосибирск.
Напомним, сегодня также вынесли меру пресечения для двух новосибирских адвокатов, также участвовавших в этом деле. Суд заключил их под стражу до конца марта.
Напомним, в Новосибирске следователя задержали с поличным при получении взятки от двух адвокатов, которые планировали, в обмен на 1,5 миллиона получить от него информацию по уголовному делу, которое их интересовало. Именно в тот момент, когда они передавали ему деньги, их задержала полиция. Данным делом занимается Железнодорожный районный суд города Новосибирска.
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ИСТОЧНИК KP.RU