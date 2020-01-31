2020-01-31T11:49:31+03:00
Общество

Обещал рассказать о деле: следователя поймали на взятке в 1,5 миллиона рублей

Заплатить за нужную информацию хотели адвокаты
Ульяна ДЖАНКОВА
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Следователя и адвокатов поймали на взятке.Следователя и адвокатов поймали на взятке.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Новосибирске в пятницу, 31 января, задержали одного из руководителей межрайонного следственного отдела и двух адвокатов. Их подозревают в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Известно, что адвокаты пытались купить информацию по одному из уголовных дел, какому не уточняется. За это они готовы были заплатить полтора миллиона рублей. Но в момент передачи денег следователя и адвокатов задержали.

— Возбуждено несколько уголовных дел: по статье «Получение взятки в крупном размере» в отношении руководителя межрайонным следственным отделом и «Посредничество во взяточничестве» в отношении адвокатов, — сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области.

В скором времени суд определит, где подозреваемые будут ждать суда. Следователи будут просить заключить их под стражу. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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