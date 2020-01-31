Обещал рассказать о деле: следователя поймали на взятке в 1,5 миллиона рублей
В Новосибирске в пятницу, 31 января, задержали одного из руководителей межрайонного следственного отдела и двух адвокатов. Их подозревают в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Известно, что адвокаты пытались купить информацию по одному из уголовных дел, какому не уточняется. За это они готовы были заплатить полтора миллиона рублей. Но в момент передачи денег следователя и адвокатов задержали.
— Возбуждено несколько уголовных дел: по статье «Получение взятки в крупном размере» в отношении руководителя межрайонным следственным отделом и «Посредничество во взяточничестве» в отношении адвокатов, — сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области.
В скором времени суд определит, где подозреваемые будут ждать суда. Следователи будут просить заключить их под стражу. Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU