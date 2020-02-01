Адвокатов, которые дали взятку следователям, оставили под стражей до конца марта

1 Февр. 2020 2020-02-01T09:47:17+03:00

В Железнодорожном районном суде города Новосибирска вынесли меру пресечения адвокатам, которых задержали с поличным во время передачи взятки следователю Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

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В Железнодорожном районном суде города Новосибирска вынесли меру пресечения адвокатам, которых задержали с поличным во время передачи взятки следователю.

— Одному из адвокатов назначили меру пресечения в виде двух месяцев заключения под стражу. Другому назначили меру пресечения в виде заключения под стражу также на два месяца, до 31 марта 2020 года, — передает из зала суда корреспондент КП-Новосибирск.

Напомним, в Новосибирске следователя задержали с поличным при при получении взятки от двух адвокатов, которые планировали, в обмен на 1,5 миллиона получить от него информацию по уголовному делу, которое их интересовало. Именно в тот момент, когда они передавали ему деньги, их задержала полиция.

В настоящее время, идет слушание по делу самого следователя. Корреспонденты КП-Новосибирск следят за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU