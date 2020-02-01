В Новосибирске, следователя, пойманного на взятке в 1,5 миллиона, привезли в суд
В Железнодорожном районном суде Новосибирска будут избирать меру пресечения для руководителя Заельцовского межрайонного следственного отдела. Его подозревают в преступлении по статье 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Кроме него под подозрение попали также два члена Адвокатской палаты Новосибирской области по статье 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
— Следователи намерены ходатайствовать об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщали в СУ СК по Новосибирской области. — Идет расследование, все обстоятельства преступления устанавливаются.
Напомним, мужчину задержали с поличным при получении взятки от двух адвокатов, которые планировали, в обмен на 1,5 миллиона получить от следователя информацию по интересующему их уголовному делу. Именно в момент передачи денег всю троицу и задержали сотрудники полиции.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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ИСТОЧНИК KP.RU