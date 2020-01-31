«Ее поместили в бокс»: появилось видео, как госпитализировали девочку с подозрением на коронавирус

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:53:45+03:00

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В Новосибирске в больницу попала 3-летняя девочка, которая прилетела из Китая. У ребенка наблюдаются признаки ОРВИ — малышку госпитализировали в детскую больницу №3 на скорой помощи прямо из аэропорта Толмачево. Она вместе с родителями отдыхала на острове Хайнань в Китае, в четверг, 30 января, они вернулись в Россию.

Девочку госпитализировали в детскую больницу №3. Видео появилось на сайте телеканала «Вести-Новосибирск».

— Девочку занесли в помещение на носилках. Специалисты, при этом, находились в спецодежде и масках. Ее поместили в отдельную камеру — бокс. У девочки взяли кровь на анализы в аэропорту, — сообщают «Вести-Новосибирск».

Напомним, в Китае зафиксированы вспышки заболевания коронавируса. Заразиться им боятся и сибиряки: они перестают активно летать в Китай на отдых и возвращаются из отпуска досрочно. Некоторые авиакомпании вовсе отменяют свои борты в Китай. А в центре вирусологии «Вектор» тем временем уже начали разрабатывать вакцину от нового китайского вируса, а пока в регионы разосланы тест-системы, определяющие вирус.

Появилось эксклюзивное видео госпитализации сибирячки с подозрением на коронавирус.

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В Новосибирске 3-летняя девочка, прилетевшая из Китая, попала в больницу.

Ее увезли на скорой прямо из аэропорта. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU