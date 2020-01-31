2020-01-31T06:16:05+03:00
Общество

Стали известны результаты анализов 3-летней девочки, экстренно госпитализированной после прилета из Китая

Она почувствовала недомогание на борту самолета, ее увезли на скорой прямо из аэропорта
Ульяна ДЖАНКОВАКсения ПОЛТОРАНИНА
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Стали известны результаты анализов девочки, прилетевшей из Китая.Стали известны результаты анализов девочки, прилетевшей из Китая.
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В Новосибирске в больницу попала 3-летняя девочка, которая прилетела из Китая. У ребенка наблюдаются признаки ОРВИ — малышку госпитализировали в детскую больницу №3 на скорой помощи прямо из аэропорта Толмачево. Она вместе с родителями отдыхала на острове Хайнань в Китае, в четверг, 30 января, они вернулись в Россию.

Сегодня корреспондент КП-Новосибирск узнала результаты анализов.

— Угроз пока никаких, ничего не бойтесь, — сообщил проверенный источник КП-Новосибисрк.

Напомним, в Китае зафиксированы вспышки заболевания коронавируса. Заразиться им боятся и сибиряки: они перестают активно летать в Китай на отдых и возвращаются из отпуска досрочно. Некоторые авиакомпании вовсе отменяют свои борты в Китай. А в центре вирусологии «Вектор» тем временем уже начали разрабатывать вакцину от нового китайского вируса, а пока в регионы аразослаланы тест-системы, определяющие вирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Стали известны результаты анализов 3-летней девочки, экстренно госпитализированной после прилета из Китая
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