«Так вот почему у нее увеличилась грудь!»: Ольгу Бузову заподозрили в беременности

29 Янв. 2020 2020-01-29T06:17:23+03:00

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Подписчики одного из телеграм-каналов предположили, что популярная в стране певица Ольга Бузова в положении. Поводом для пересудов стал животик. Его заметно подчеркнуло обтягивающее платье, которое Ольга надела на празднование своего дня рождения в Москве.

— Так вот почему у нее грудь увеличилась! — написали в телеграм-канале.

Подписчики уверены, что не за горами и сама свадьба с новосибирским блогером Давидом Манукяном. Люди предполагают, что сибиряк уже сделал предложение своей возлюбленной во время совместного отдыха в Тайланде.

КП-Новосибирск связалась с близкими Давида, которые живут в Новосибирске и поинтересовалась, планирует ли блогер свадьбу. Ответ был коротким:

— Нет, — опровергли близкие к Давиду люди.

На тему Ольги Бузовой они вообще не хотят общаться и как-то комментировать их отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU