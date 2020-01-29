«Так вот почему у нее увеличилась грудь!»: Ольгу Бузову заподозрили в беременности
Подписчики одного из телеграм-каналов предположили, что популярная в стране певица Ольга Бузова в положении. Поводом для пересудов стал животик. Его заметно подчеркнуло обтягивающее платье, которое Ольга надела на празднование своего дня рождения в Москве.
— Так вот почему у нее грудь увеличилась! — написали в телеграм-канале.
Подписчики уверены, что не за горами и сама свадьба с новосибирским блогером Давидом Манукяном. Люди предполагают, что сибиряк уже сделал предложение своей возлюбленной во время совместного отдыха в Тайланде.
КП-Новосибирск связалась с близкими Давида, которые живут в Новосибирске и поинтересовалась, планирует ли блогер свадьбу. Ответ был коротким:
— Нет, — опровергли близкие к Давиду люди.
На тему Ольги Бузовой они вообще не хотят общаться и как-то комментировать их отношения.
ИСТОЧНИК KP.RU