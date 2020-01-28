«Надо разворачиваться»: больше 10 машин застряли в снегу по пути в Карасук
Непогода в регионе продолжает бушевать. Бураны преградили путь сразу нескольким водителям: более десяти машин не могли проехать из-за заносов. Но нашлись и те, кому под силу вытянуть увязшие машины, даже несмотря на суровую погоду.
Так, в снежной каше забуксовал универсал Subaru. Ему на помощь пришел водитель микроавтобуса УАЗ. С помощью троса он вытащил иномарку на расчищенное место, где машина уже смогла бы проехать самостоятельно.
Ролик с подвигом взаимовыручки выложил один из очевидцев в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На видео попал и небольшой грузовичок, которому повезло меньше: он съехал на обочину и не смог выбраться. Его водитель пока что ждал помощи.
Ранее в Краснозерском и Карасукском районах ввели ограничение движения для пассажирского транспорта, а в Новосибирске объявили режим ЧС из-за обильных снегопадов. Вчера в Карасукском районе сразу в двух местах трассы забуксовали автомобили. В сугробах застряли четыре легковушки и одна «Скорая помощь».
Из-за таких метелей десяток водителей застрял на трассе.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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ИСТОЧНИК KP.RU