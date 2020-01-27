2020-01-27T09:08:46+03:00
Происшествия

В Новосибирске введен режим ЧС

Всему виной - обильные снегопады
Анна ПАШАГИНА
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Снег будут убирать в экстренном режиме.Снег будут убирать в экстренном режиме.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирске объявлен режим ЧС. Такое решение было принято из-за выпавшего сверхнормы снега и осадков за декабрь 2019 года и январь 2020 года. Постановление подписал мэр Новосибирска Анатолием Локтем.

— Для обеспечения бесперебойной круглосуточной эксплуатации техники предприятий дорожно-эксплуатационного комплекса будет организовано привлечение дополнительной техники для вывоза и утилизации снега с дорог и придомовых территорий, — сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Кроме того, дополнительные машины выделят для уборки и вывоза снега с мест, где уже невозможно хранить снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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