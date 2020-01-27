В Новосибирске введен режим ЧС

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:08:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске объявлен режим ЧС. Такое решение было принято из-за выпавшего сверхнормы снега и осадков за декабрь 2019 года и январь 2020 года. Постановление подписал мэр Новосибирска Анатолием Локтем.

— Для обеспечения бесперебойной круглосуточной эксплуатации техники предприятий дорожно-эксплуатационного комплекса будет организовано привлечение дополнительной техники для вывоза и утилизации снега с дорог и придомовых территорий, — сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Кроме того, дополнительные машины выделят для уборки и вывоза снега с мест, где уже невозможно хранить снег.

ИСТОЧНИК KP.RU