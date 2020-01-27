Для мамы школьника, погибшего вместе с бабушкой на пожаре, собрали 300 тысяч рублей

27 Янв. 2020 2020-01-27T04:13:12+03:00

Подросток и его бабушка погибли в страшном пожаре. Фото: личный архив/vk.com/vybornaja

А еще неравнодушные сибиряки собираются сделать в сгоревшей квартире ремонт и нашли для женщины плиту и стиральную машину

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Беда, случившаяся в новосибирской семье, не оставила сибиряков равнодушными. Напомним, в страшном пожаре погибли 16-летний школьник и его бабушка: выжила только мама подростка, которая побежала звать на помощь. Сейчас новосибирцы помогают горюющей женщине:

- Я даже не думала, что у нас столько отзывчивых людей! У меня телефон не замолкал ни на минуту, особенно первые сутки. Было много звонков, постоянно шли переводы, - рассказывает Светлана Ушакова, классный руководитель погибшего мальчика, - именно она организовала сбор средств для мамы подростка. - Как только мы собрали первые 100 тысяч рублей, то сразу отдали их маме ребенка на похороны: у нее ведь не было никаких накоплений. Сейчас нам удалось собрать еще около 200 тысяч.

Куда пойдут эти средства, тоже известно: маме погибшего школьника помогут отремонтировать сгоревшую квартиру.

- Плюс к этому нам удалось найти плиту и стиральную машину, - говорит Светлана Ушакова.

Проститься с погибшим подростком и его бабушкой все неравнодушные новосибирцы смогут во вторник, 28 января, в 11.00. Прощание пройдет у дома, где произошел пожар, - на Выборной, 95.

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ИСТОЧНИК KP.RU