Для мамы школьника, погибшего вместе с бабушкой на пожаре, собрали 300 тысяч рублей
Беда, случившаяся в новосибирской семье, не оставила сибиряков равнодушными. Напомним, в страшном пожаре погибли 16-летний школьник и его бабушка: выжила только мама подростка, которая побежала звать на помощь. Сейчас новосибирцы помогают горюющей женщине:
- Я даже не думала, что у нас столько отзывчивых людей! У меня телефон не замолкал ни на минуту, особенно первые сутки. Было много звонков, постоянно шли переводы, - рассказывает Светлана Ушакова, классный руководитель погибшего мальчика, - именно она организовала сбор средств для мамы подростка. - Как только мы собрали первые 100 тысяч рублей, то сразу отдали их маме ребенка на похороны: у нее ведь не было никаких накоплений. Сейчас нам удалось собрать еще около 200 тысяч.
Куда пойдут эти средства, тоже известно: маме погибшего школьника помогут отремонтировать сгоревшую квартиру.
- Плюс к этому нам удалось найти плиту и стиральную машину, - говорит Светлана Ушакова.
Проститься с погибшим подростком и его бабушкой все неравнодушные новосибирцы смогут во вторник, 28 января, в 11.00. Прощание пройдет у дома, где произошел пожар, - на Выборной, 95.
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ИСТОЧНИК KP.RU