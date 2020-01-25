«Загорелся принтер»: страшный пожар на Выборной унес жизни подростка и его бабушки

В Октябрьском районе Новосибирска в одной из квартир пятиэтажки произошел пожар. В нем погибли 16-летний подросток Дима (имя изменено – прим.ред.) и его бабушка Лариса Игнатьевна (имя изменено – прим.ред.). Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили подробности страшной трагедии.

Дима был прилежным школьником. Учился на отлично, увлекался фундаментальными науками.

- Он только-только устроился на работу в «Галилео». Он в лаборатории для детей преподавал, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск классная руководительница мальчика Светлана Ушакова.

Учительница характеризует семью, как благополучную. Мама всегда работала и ни в чем не отказывала сыну.

Пожар вспыхнул ночью. Фото: vk.com/vybornaja

Трагедия произошла ночью, 25 января. В детской комнате загорелся принтер.

- Мама побежала за помощью, но попасть обратно в квартиру не смогла, - рассказывают очевидцы происходящего. - Люди забегали в панике, пытались пробраться в квартиру, но из-за дыма не смогли.

Пламя охватило коридор и жилую комнату. Пенсионерка Лариса Игнатьевна и ее внук Дима оказались в огненном плену.

Соседи по дому рассказывают, что пожарные долго не могли попасть во двор: мешали припаркованные машины.

- Сегодня в 01:57 в Октябрьском районе г.Новосибирска по ул. Выборная произошло возгорание в жилом доме. Из подъезда до прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 10 человек. Личным составом, в составе звеньев газодымозащитная служба, при помощи спас. устройств, спасено 15 человек (из них 5 детей), - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожарным было трудно проехать из-за припаркованных машин. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Очевидцы рассказывают, что скорая помощь тоже не сразу смогла проехать к подъезду. Всему виной полусферы, которые расположены на въезде во двор.

Сейчас объявлен сбор помощи для женщины, которая за одну ночь потеряла все – жилье, любимую маму и сына.

Если вы хотите помочь семье, можете связаться с классным руководителем мальчика Светланой Андреевной Ушаковой по телефону – 8-913-478-33-55.

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