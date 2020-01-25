В Новосибирске школьник и его бабушка погибли в страшном пожаре
Ночью в субботу, 25 января, в Октябрьском районе на улице Выборная загорелась квартира. Соседи, ставшие очевидцами ЧП, вызвали пожарных.
Увы, спасти всех не удалось. В квартире при осмотре были обнаружены двое погибших - 16-летний подросток и его бабушка. Мама школьника осталась в живых.
— Мама сейчас находится в шоковом состоянии, — рассказывают соседи. — Мужчины пытались туда попасть до приезда пожарных, но их попытки оказались тщетны.
Серьезно пострадала и сама квартира:
— В комнате и коридоре огнем были повреждены домашние вещи и мебель. Квартира закопчена по всей площади, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
КП-Новосибирск приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.
ИСТОЧНИК KP.RU