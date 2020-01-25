В Новосибирске школьник и его бабушка погибли в страшном пожаре

25 Янв. 2020 2020-01-25T18:50:21+03:00

Мама подростка после случившегося находится в шоковом состоянии

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Ночью в субботу, 25 января, в Октябрьском районе на улице Выборная загорелась квартира. Соседи, ставшие очевидцами ЧП, вызвали пожарных.

Увы, спасти всех не удалось. В квартире при осмотре были обнаружены двое погибших - 16-летний подросток и его бабушка. Мама школьника осталась в живых.

— Мама сейчас находится в шоковом состоянии, — рассказывают соседи. — Мужчины пытались туда попасть до приезда пожарных, но их попытки оказались тщетны.

Серьезно пострадала и сама квартира:

— В комнате и коридоре огнем были повреждены домашние вещи и мебель. Квартира закопчена по всей площади, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

КП-Новосибирск приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU