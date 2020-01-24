В Новосибирске разобрали скандальную платную горку

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:24:02+03:00

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Сибиряки удивляются тому, что горку в парке «Сад Кирова», которая стала уже почти легендой из-за истории с платным входом, разобрали. Фотографии горы ледяных блоков на месте бывшего спирального сооружения появились в соцсетях. Среди жителей города это вызвало негодование: ведь людям обещали, что с 9 января кататься на горке можно будет бесплатно.

КП-Новосибирск пообщалась с директором парка Артемом Бушаков, чтобы разобраться с происходящим.

— С 9 числа на этой горке действительно все желающие катались бесплатно. И сейчас ее никто полностью не убирает, просто теперь у этой горки не будет спирали — она будет иметь стандартную форму и станет немного меньше по размеру. Разобрали только саму спираль, — пояснил КП-Новосибирск Артем Бушаков. — Это делается из соображений безопасности. На похожих горках не так давно уже происходили несчастные случаи, мы не хотим рисковать.

Директор парка пояснил, что у горки разобрали только ее спиральную часть. Фото: "Нетипичный Новосибирск"

По словам директора парка, далее горка будет работать в обычном режиме, пока это будут позволять погодные условия.

Напомним, серьезный общественный резонанс вызвала история со спиральной горкой в парке «Сад Кирова». Новосибирцев возмутило, что на самой красивой и интересной горке в парке нельзя прокатиться бесплатно — цена билета составляла 50 рублей. КП-Новосибирск разбирались в этой истории: в парке объяснили, что горка работает не за счет муниципалитета, а за счет инвестора, которому также не хочется терять в прибыли. Однако из-за поднявшегося шума вокруг этого развлечения, в парке решили снять замок с двери на горку и разрешить детям кататься на ней бесплатно с 9 января.

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Горка размещена в муниципальном парке имени Кирова. КП-Новосибирск дозвонилась до его директора, а также нашла строителя аттракциона, который из-за шумихи потерпел убытки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU