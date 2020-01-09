Говорят «ты на детях зарабатываешь» - создатель платной горки объяснил, за что брал деньги

В Сибири лед за деньги продают. С таким сарказмом взрослые рассказывают о горке в новосибирском парке «Сад Кирова». Вход на нее запирается дверью. Хочешь, чтобы открыли – изволь купить билет. Один раз скатиться: 50 рублей. Касса рядом. Чтобы не было зайцев, дежурит охранник.

- Ой, сынок, она крутая сильно. Не хватало еще голову разбить, - отговаривает мамка очередного школяра. И разворачивает его к дорогому удовольствию задом, к бесплатному - передом. – Смотри вон, какая есть небольшая хорошая горочка. Ну-ка, беги скорее…

Полтинника, вроде не жалко, но кто ж с горки по одному разу катается? Кто-то, гулять так гулять, закупается билетами, а кто-то обходит парк стороной, чтобы дите не засматривалось на зимний аттракцион.

К горке приставили охрану и кассира. Фото: Сергей АВЕРЬЯСКИН.

Новосибирский активист ОНФ Сергей Аверьяскин сначала не поверил, что традиционное детской развлечение стало платным. Пришел посмотреть. Убедился.

- Такое убогое зрелище, когда в месте паломничеств ребятишек стоят две хиленькие деревянные горочки, на них - бесплатно. Они деревянные, должны быть покрыты льдом, но погода стоит теплая, поэтому там никто не катается. А рядом - изо льда с деревянным тамбуром, замком и дверями - платная, - рассказал он КП-Новосибирск. – Мы, все-таки, живем в Сибири, зимой снега у нас предостаточно, и данная горка находится ни где-нибудь, а на территории муниципального парка, где содержится за счет бюджета!

Чего-чего, а снега в Новосибирске в этот январь – хоть вагонами в Москву вывози. За что деньги-то брать? Такой вопрос задаем директору парка.

- Это не как раньше во дворе – насыпал кучу снега, залил ведерком воды и катаешься. Горка должна быть сделана по ГОСТам, нужно постоянно надзор проводить – не появились ли трещины, есть человек, который следить за правилами посадки, - объясняет КП-Новосибирск директор парка имени Кирова Артем Бушаков. – И лед, чтобы был чистый, у нас сложно достать в таких объемах. Он режется за городом на озерах, его укладывают, перевозят…

Горку собирали несколько недель, на озере вырезали чистый лед. Фото: Артем БУШАКОВ.

Да, обычно вопрос о рентабельности горок не стоит. Вот и здесь в парке есть две классические, бесплатные. Дело-то нехитрое: сгрести снег, да залить. Либо, бывает, бюджеты оплачивают строительство, но они, как правило – простой конструкции, не требуют больших затрат.

«Я в убытке» - создатель горки объяснил, почему развлечение делали платным. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

На фоне малорослых «подружек» горка из редкого льда выглядит элитной что ли. Массивная, спуск закручен спиралью. Но расположена – да, на муниципальной территории. Поставил ее арендатор земли. Предприниматель. Он вложился – имеет право отбить затраты.

- Мне говорят: «ты на детях зарабатываешь». Но я не видел ни в одном магазине, чтобы, например, игрушки бесплатно раздавали, - недоумевает Сергей Машаров, который фактически инвестировал деньги в лед. – Такая горка – это подготовка и доставка льда, зарплата мастерам… Себестоимость – 280 тысяч.

За две недели, говорит собеседник, удалось отбить 100 тысяч (в уме прикидываем – 2 тысячи билетов). На 180 тысяч бизнесмен в убытке. У него еще – платный ледовый городок на Михайловской набережной в Новосибирске. Но, говорит, что и там пока вложения не отбиты.

Однако из-за шумихи, замок с горки решили снять, смирившись с издержками.

«Заработок на детях все-таки недопустим, - объявил в интернете директор парка. - Начиная с 9 января, горка будет доступна гостям парка в бесплатном режиме - инвестор передает ее парку Кирова в пользование безвозмездно».

Хотя теперь возникли сомнения: игрушки-то детям и впрямь магазины не раздаривают.

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