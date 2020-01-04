2020-01-04T09:32:58+03:00
Общество

«Докатились, ужас»: сибирячку возмутила платная горка в парке Кирова

За то, чтобы с нее скатиться, с сибиряков берут 50 рублей
Надежда РЫЖКИНА
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Та самая горка. Фото: vk.com/nskprogulkiТа самая горка. Фото: vk.com/nskprogulki
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Жительница Новосибирска Валентина Сабрекова пришла в негодование после того, как сходила с мужем и детьми на прогулку в парк. Выяснилось, что красивая ледяная горка на детской площадке — вовсе не бесплатный аттракцион. А деревянные горки, за которые не требовалось платить, оказались не залиты, и детям было неудобно с них скатываться.

— Докатились! В Парке имени Кирова одна горка и та платная: этот аттракцион стоит 50 рублей за один раз скатиться! И катушка напрокат стоит 10 рублей. А две деревянных горки даже не залили. Всё для людей! — написала женщина в группе vk.com/nskprogulki.

Фотографии из парка Валентина Сабрекова выложила в Instagram. Подписчики разделили негодование женщины:

— Уже не знают, где бы ещё денег с людей содрать.

— Ужас! Такой беспредел нужно в новостях показать, - возмущаются сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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