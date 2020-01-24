2020-01-24T14:59:40+03:00
Общество

Китайский гороскоп на 2020 год: кому в год Крысы повезет с деньгами

Китайский гороскоп на 2020 год сулит удачу тем, кому хватит смелости и упорства
Никита МАНЬКО
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Китайский Новый год наступит 25 января.Китайский Новый год наступит 25 января.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Китайский Новый год 2020 в этом году начинают праздновать с 25 января, и специально к этой дате корреспонденты КП-Новосибирск попросили астролога Елену Альмах составить китайский гороскоп на 2020 год.

Белая металлическая Крыса отличается находчивостью, гибкостью и хитростью. Это целеустремленное животное, которое ценит карьеру, иерархию и любит находиться в обществе. Астрологи советуют избавиться от старого и сконцентрироваться на своей мечте — страну и общество ждут серьезные перемены.

Рожденные в год Крысы получат выход на новый уровень дохода. Но обязательно надо рискнуть, хоть что-то поменять в своей жизни.

Рожденным в год Быка год сулит 12 месяцев получения и обработки информации, понимания ее ценности. Помните — кто владеет информацией, тот владеет миром!

Родившиеся в год Тигра ощутят изменение отношений к женским энергиям: концентрация, сбережение, умиротворение, защита. Хватит воевать!

Кроликам стоит вспомнить про роль личности в истории. Вы рождены в год Кролика, и вы тоже личность, постоянно влияете на ход истории вашей семьи, коллектива и т.п. Почувствуйте свою важность!

Рожденный в год Дракона по-прежнему не может «раскачаться» и сменить алгоритм поведения с «ленивого» на «лидерский». А время не ждет — дерзайте!

Рожденные в год Змеи должны знать: новые партнеры внесут в вашу жизнь новые энергии. Поколение детей-индиго может стать для вас открытием.

Рожденным в год Лошади надопомнить, что дисциплина и планирование будут той точкой опоры, с помощью которой они смогут перевернуть свой мир.

Рожденным в год Козы рекомендовано обращать внимание на положительные перемены в своей жизни, хватит критики в свой адрес.

Обезьяны по китайскому гороскопу захотят вернуться к своим забытым амбициозным планам, в этом году есть возможность воплотить их в жизнь.

Рожденным в год Петуха будет сопутствовать успех во всем. Маленький нюанс — доводите до конца начатые дела.

Родившиеся в год Собаки могут заняться своей карьерой, но не стоит обращать внимания на возраст, в этом году важнее смелость мысли.

Для рожденных в год Кабана жизнь превратится в вечный бой, покой вам будет только сниться! Не спать, а то заморозите все свои возможности!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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