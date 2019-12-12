Гороскоп на 2020 год: астролог рассказала, кому Крыса принесет удачу

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-12T10:18:25+03:00

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Гороскоп на 2020 год сулит успех многим знакам зодиака. Белая металлическая Крыса отличается находчивостью, гибкостью и хитростью. Это целеустремленное животное, которое ценит карьеру, иерархию и любит находиться в обществе. Астрологи советуют избавиться от старого и сконцентрироваться на своей мечте — страну и общество ждут серьезные перемены. Каким знакам зодиака повезет больше всего рассказала новосибирский астролог Елена Альмах.

- Самым везучим будет козерог — представителей этого знака ждут значительные перемены в работе и личной жизни. Эти изменения могут наступить столь внезапно, что придется преодолевать кризис — но ради выхода на новый уровень можно преодолеть себя, - считает Елена. - Цель года - освободиться от всего лишнего: от болезней, самообмана, лени, и для этого предстоит много работать.

Тельцов ждет удача в делах, особенно в сфере бизнеса. Цель года — не забывать творить красоту, попробовать уравновесить свой труд творчеством. Стоит воздержаться лишь от ненужных знаний — очередных курсов, теорий и анализа возможности колонизации Марса.

Девы смогут значительно расширить свою сферу влияния — их цель на грядущий год состоит в проявлении гуманности и человеколюбия. Начать можно с перевода старушки через дорогу, главное не впадать в пассивность и поверить в себя!

Раков ждет удачный брак. Главное — следить за обещаниями и формулировать свои чувства предельно ясно. Не стоит успокаиваться на достигнутом и не снижать темпа.

Другие знаки Зодиака должны бороться со своими пороками и твердо решить, что они хотят.

Близнецы должны тренировать эмоциональную устойчивость — лучше держать себя в руках, иначе любой пустяк может превратить вашу жизнь в сплошные переживания. Не стоит хвататься за новые дела, не закончив старые. «Хвосты» будет висеть на подвижной натуре тяжким грузом, загораживая новые горизонты и мешая видеть перспективу.

Львам будет непросто — им нужно сформировать новый взгляд на карьеру, оценить свой деловой и личностный потенциал. Год подходит для экспериментов, важно правильно расставить приоритеты. Звезды рекомендуют воздержаться от погони за двумя и более зайцами. Лев должен решать задачи последовательно и не забывать о главной цели.

Весы могут начать новую жизнь. Главное, что перемены должны быть кардинальные — новая квартира, новое место работы, или с другим человеком. Астрологи рекомендуют не покупать недвижимость во «вторичке».

Скорпиону придется хватать удачу за хвост. Год Крысы подарит им счастливый случай, главное схватить его и не испугаться. Лучше воздержаться от долгих разговоров и измерять свои достижения делами.

Стрельцам нужно быть точными, тщательными и аккуратными. Эти качества не дадут растратить «стрелы» и успешно выбрать новую цель, новый имидж или способ заработка. Главное — не сравнивать себя с другим.Для кого-то даже восхождением на Эверест — не подвиг, а для вас это может быть поход в хоспис или полет на самолете.

Водолеи не должны потерять суть любого дела в будничной суете. Важные дела лучше делать не спеша. Первый взгляд может быть очень поверхностным, а вам надо дойти до сути. Лучше воздержаться от размытых формулировок и не пытаться обманывать себя — вещи должны называться своими именами.

Рыбам лучше быть доброжелательными даже к тем, кто им не нравится. Но не стоит всегда брать на себя роль миротворца — иногда необходимо прояснить отношения с неприятными людьми, иногда стоит показать характер.

Самым тяжелым Год белой крысы окажется для Овнов. Для представителей знака наступает период ложных надежд : придется много сделать для успеха — готовьтесь к крутым переменам, совмещению несовместимого и трудовым подвигам! Сомневайтесь внутри себя и воздержитесь от разгадывания и пересказывания чужих секретов.

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ИСТОЧНИК KP.RU