Китайский Новый год 2020: как праздновать, что дарить, что приготовить

Китайский Новый год 2020 пройдет под знаком Белой крысы, но сами жители Поднебесной никогда не наденут белую одежду на праздник. И это - не единственная важная традиция. Как отмечают праздник в Поднебесной, рассказал Игорь Хрипунов, директор Института Конфуция.

КАК ПРАЗДНУЮТ КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД?

Китайский Новый год – самый значимый для жителей Поднебесной государственный праздник, который растягивается на две недели и заканчивается «праздником фонарей».

Это традиционно семейный праздник, когда все стремятся вернуться домой из-за границы. По данным новосибирского филиала Института Конфуция при НГТУ, весенние новогодние передвижения «Чхунь-ень» традиционно создают огромные пробки людей на вокзалах, в аэропортах и в метро.

Каждая китайская семья тщательно убирает квартиру к Новому году – моются даже потолки. Затем над входной дверью вешаются входом парные надписи с пожеланиями. На стены вешают Новогодние картины красного и золотого цвета, в этот раз – с мышью. Над Иероглиф счастья фу над дверью с иероглифами счастья «Фу». Квартиру украшают фонариками, на стекла клеят искусные аппликации из бумаги с символом года. Очень популярен китайский новогодний концерт – аналог «Голубого огонька», который потом обсуждают больше недели.

Китай – родина фейерверков, и каждый старается взорвать петарду погромче – чтобы отпугнуть злых духов. Власти КНР борются с пожароопасностью и в больших городах выделяют специальные места для пиротехники. Мэры городов тратят фантастические бюджеты на фейерверки.

ЧТО ДАРЯТ НА НОВЫЙ ГОД В КИТАЕ?

В Китае принято дарить новогодние подарки всем и везде, особенно в госучреждениях. Дарят деньги, хотя в красных конвертах «хун бао» могут быть и подарочные карты и купоны. Даже детям дарят деньги – обычно малыши выпытывают сумму у дедушек и бабушек.

Часто к деньгам дарят символические вещи – картины красного и золотого цвета, сувениры.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД?

Жители Поднебесной накрывают новогодний стол с помощью блюд, созвучных с хорошими словами. На столе стоят мандарины – символ долголетия, рыба (карп) – символ богатства и достатка в деньгах и паровые пельмени дяо-дзы. Пельмени едят в полночь, обязательно съесть 9 штук. Число 9 символизирует долголетие, поэтому китаянкам приходится готовить по 99 пельменей на всю семью. Большой семейный праздник требует уже 999 пельменей.

Как говорят востоковеды, другим блюдом является домашняя лапша долголетия – одна макаронина может достигать длинны в метр и символизирует долгую жизнь.

Молодое поколение предпочитает заказать еду с доставкой. Особенно популярны блюда с кока-колой – например куриные крылышки в кока-кольном кляре и другие блюда.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД?

Востоковеды уверены, что в год Белой Крысы ни один китаец не придёт на праздник в белом. Это цвет траура, который запрещён в праздник и лучше надеть красное.

Большинство запретов связаны с созвучием одних иероглифов другим. Нельзя ставить на стол груши – это к расставанию. Нельзя дарить обувь – она созвучна слову «злость», ножи и острые предметы, символ траура – настенные часы. Никто не дарит календари и плакаты с китайскими божествами – тогда духи могут покинуть дом дарителя. Плохая примета дарить кошелек – значит самому остаться без денег или зонтик – значит расстаться с человеком.

Китайский Новый год начинают праздновать 25 января, а заканчивают – 7 февраля с большим «Праздником фонарей». На стенах вывешиваются фонарики, а люди выстраиваются в линии и водят огромных драконов.