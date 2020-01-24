Полгода лечили от пневмонии: cибирячка отсудила 100 тысяч рублей за смерть школьницы от рака
Сибирячка отсудила всего сто тысяч рублей за неверный диагноз умирающей дочери. По словам Марины Кочетковой, врачи поставили диагноз «пневмония», несмотря на результаты анализов и признаки онкологии. После смерти ребенка женщина призвала к ответу семь больниц Новосибирска, суд длился больше года.
Страшная болезнь начала проявлять себя еще в 2017 году, когда 15-летняя Елена Измайлова пошла в девятый класс. Во время медкомиссии подростковый педиатр выявил у школьницы низкий гемоглобин, к тому же девочка страдала от бронхита осенью и зимой. Гематолог назначил препараты, богатые железом, рассказывала «КП-Новосибирск» Марина Кочеткова.
Ребенка направили к пульмонологу, за направлением мама пошла к педиатру поликлиники №22 по месту жительства. Как говорила родитель, педиатр потребовал сначала пролечиться в поликлинике, но это не дало эффекта, а врачи не замечали плохие результаты анализов.
В Городской инфекционной клинической больнице №1 отказались принять ребенка, а госпитализация в горбольницу №11 не дала результатов — там, по словам мамы, школьницу лечили от бронхита с помощью АЦЦ и сиропов от кашля.
— На жалобы, на сильную головную боль, что спина болит, все болит, врач, у которого она наблюдалась, отвечала «Ну понятно, болит, а что ты хотела, ты в бюджетной больнице находишься». У дочки еще воспалились лимфоузлы, шишки появились, мы спрашивали медиков: «Это нормально?» А они не обращали внимания, даже хирурга не пригласили посмотреть! - вспоминала Марина Кочеткова.
Только 17 мая девочке удалось попасть на консультацию к онкологу, спустя почти полгода лечения от бронхита. Две недели Елена Измайлова пробыла в онкодиспансере с раком лимфоузлов в запущенной стадии и скончалась летом 2018 года.
Мать, потерявшая дочь, решила призвать врачей к ответу, но уголовное дело было закрыто. Сегодня суд рассмотрел гражданский иск о компенсации морального вреда за неоказание медицинской помощи.
— Иск удовлетворен частично, ответчики должны выплатить 100 тысяч рублей, — прокомментировали «КП-Новосибирск» в Кировском районном суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU