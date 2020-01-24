Полгода лечили от пневмонии: cибирячка отсудила 100 тысяч рублей за смерть школьницы от рака

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:05:16+03:00

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Сибирячка отсудила всего сто тысяч рублей за неверный диагноз умирающей дочери. По словам Марины Кочетковой, врачи поставили диагноз «пневмония», несмотря на результаты анализов и признаки онкологии. После смерти ребенка женщина призвала к ответу семь больниц Новосибирска, суд длился больше года.

Страшная болезнь начала проявлять себя еще в 2017 году, когда 15-летняя Елена Измайлова пошла в девятый класс. Во время медкомиссии подростковый педиатр выявил у школьницы низкий гемоглобин, к тому же девочка страдала от бронхита осенью и зимой. Гематолог назначил препараты, богатые железом, рассказывала «КП-Новосибирск» Марина Кочеткова.

Ребенка направили к пульмонологу, за направлением мама пошла к педиатру поликлиники №22 по месту жительства. Как говорила родитель, педиатр потребовал сначала пролечиться в поликлинике, но это не дало эффекта, а врачи не замечали плохие результаты анализов.

В Городской инфекционной клинической больнице №1 отказались принять ребенка, а госпитализация в горбольницу №11 не дала результатов — там, по словам мамы, школьницу лечили от бронхита с помощью АЦЦ и сиропов от кашля.

— На жалобы, на сильную головную боль, что спина болит, все болит, врач, у которого она наблюдалась, отвечала «Ну понятно, болит, а что ты хотела, ты в бюджетной больнице находишься». У дочки еще воспалились лимфоузлы, шишки появились, мы спрашивали медиков: «Это нормально?» А они не обращали внимания, даже хирурга не пригласили посмотреть! - вспоминала Марина Кочеткова.

Только 17 мая девочке удалось попасть на консультацию к онкологу, спустя почти полгода лечения от бронхита. Две недели Елена Измайлова пробыла в онкодиспансере с раком лимфоузлов в запущенной стадии и скончалась летом 2018 года.

Мать, потерявшая дочь, решила призвать врачей к ответу, но уголовное дело было закрыто. Сегодня суд рассмотрел гражданский иск о компенсации морального вреда за неоказание медицинской помощи.

— Иск удовлетворен частично, ответчики должны выплатить 100 тысяч рублей, — прокомментировали «КП-Новосибирск» в Кировском районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU