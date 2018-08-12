2018-08-12T14:39:48+03:00
Общество

«Мама, я не выдержу»: новосибирская школьница, которую полгода лечили от бронхита, умерла от рака

Мама девочки уверена, врачи не обращали внимания на анализы Лены. 16-летнюю девочку можно было спасти...
Виктория МИНАЕВА
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Лена умерла в больнице, девочке только исполнилось 16 лет... Фото: предоставлено Мариной Измайловой.Лена умерла в больнице, девочке только исполнилось 16 лет... Фото: предоставлено Мариной Измайловой.
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Мама новосибирской школьницы, умершей в больнице, написала заявление в Следственный комитет и Министерство здравоохранения. Марина Измайлова уверена - ее дочку погубили невнимательные врачи. Девочка больше, чем полгода была под наблюдением у десятка медиков. Ей ставили разные диагнозы, но самый главный - рак - проглядели.

- Началось с того, что в девятом классе во время медкомиссии подростковый педиатр выявил у Лены низкий гемоглобин, - вспоминает мама Лены Марина. - Плюс ко всему у нее был непроходящий бронхит, как осень, зима - так кашляет. Нас отправили к гематологу, тот посмотрел анализы и назначил препараты, богатые железом. Сказал идти еще к пульмонологу, выяснить причину кашля. Это было осенью, начало учебного года.

Марина вспоминает, как пришла за направлением к педиатру в поликлинику №22, к которой была прикреплена с дочкой. Но там не спешили его выписывать.

- Говорят: «Вы сначала должны пролечиться у нас». В итоге один педиатр назначил лечение, потом другой, - вспоминает Марина. - Но Лене лучше не становилось. Заведующая поликлиники, у которой наблюдался ребенок, не обращала внимания на её анализы. Они там так пишут, что без медицинского образования не понятно, что написано.Когда после гибели дочери я получила ее карту, была в шоке! Какие-то вещи нам просто не говорили, видимо, не было времени на нас обращать внимания. По анализам видно, что у ребенка идет инфекция в организме, и гемоглобин падает. Но только в январе этого года мы попали к пульмонологу...

Ребенка смотрели множество врачей, но не обратили на самое главное - воспаление лимфоузлов. Фото: предоставлено Мариной Измайловой.

Ребенка смотрели множество врачей, но не обратили на самое главное - воспаление лимфоузлов. Фото: предоставлено Мариной Измайловой.

Лена, где только не была: в инфекционной больнице, откуда девочку с мамой развернули: мол, не наш пациент. В горбольнице №1 в пульмонологическом отделении, туда девочку госпитализировали два раза. Но врачи не могли помочь: ребенок ходил с температурой и жаловался на ломоту в теле.

- Получилось, что у дочки в анализах постоянно повышены лейкоциты, а гемоглобин низкий. А ее лечат от бронхита - АЦЦ да сиропчики от кашля, - вспоминает мама. - В апреле у нее сильно поднялась температура, она слегла. Вызывали несколько раз скорую. Сказали, что это вроде пневмония и нас положили в уже горбольницу №11. На жалобы, на сильную головную боль, что спина болит, все болит, врач, у которого она наблюдалась, отвечала «Ну понятно, болит, а что ты хотела, ты в бюджетной больнице находишься». У дочки еще воспалились в паху лимфоузлы, шишки появились, мы спрашивали медиков: «Это нормально?» А они не обращали внимания, даже хирурга не пригласили посмотреть! Это был просто ужас. Она звонила мне и говорила: «Мама, я не выдержу». Не было уже сил… Ее выписали 4 мая с температурой 38-39 и с жуткими анализами...

Дома школьнице не становилось лучше. Мама говорит: итак худенькая девочка таяла на глазах. Постоянно жаловалась на слабость и боли. Только 17 мая Лену наконец-то отправили на консультацию к онкологу.

- Мы постоянно бегали по врачам. И везде слышали: «А что вы хотите, вам здесь не помогут. Вам нужно ее класть в платную клинику. Это бюджетная больница». Ну нет денег у нас на платную! И только в мае они собрали консилиум, поняли, что конец… Осмотрели, сказали «Ну да… Ты как-то плохо выглядишь». Наконец-то дали нам направление в онкологическое отделение ГКБСМП, там поставили диагноз - онкология. Там она пролежала, наверное, две недели. Состояние было уже запущенное. Это был рак лимфоузлов (посмертный диагноз девочки в итоге звучит так: «Неходжкинская лимфома неуточненного типа»). У нее же были лимфоузлы увеличены, те самые шишки, на которые мы обращали внимание, а врачи нет! Если бы раньше заметили... Все поддается лечению, дочка была бы жива, - плачет Марина.

Женщина требует, чтобы медики, которые смотрели ее дочку и не видели очевидного, понесли ответственность. Обычно, следователи возбуждают уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Но тут пока нет ответа - ни от СКР, ни то Минздрава. У силовиков есть срок до месяца на то, чтобы провести проверку и понять: действительно ли врачи виноваты в смерти Лены.

- Знаете, как на это в поликлинике отреагировали? Фразой: «Я всегда знала, что вы у меня проблемные». Раз так, то нужно было нам помочь как-то! А не смотреть, как умирает ребенок, - считает Марина.

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