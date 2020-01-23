2020-01-23T17:27:50+03:00
Общество

«Врач пришла узнать, не умерла ли»: сибирячка впала в кому на приеме у гинеколога

Ее дочери уже девять лет судятся с частной клиникой. Девушки тратят по 50 тысяч рублей в месяц на лечение матери, в то время как больница пытается спрятаться за банкротством
Никита МАНЬКО
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Наталья обратилась ко врачам с незначительной проблемой, а в итоге чуть не погибла...Наталья обратилась ко врачам с незначительной проблемой, а в итоге чуть не погибла...Фото: Личный архив героя публикации
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Наталья Швецова днем работает менеджером, а остаток времени посвящает заботе о маме Наталье Васильевне, которая никогда не выйдет из состояния бодрствующей комы. Последние девять лет сибирячка тратит до 50 тысяч рублей на больную мать, скитается с ней по больницам, а также ходит в суды, пытаясь добиться присужденных выплат от частной клиники «Дюна» за страшную ошибку. Пациентка впала в кому во время приема у гинеколога. Журналисты КП-Новосибирск разбирались в этой истории.

«МАМА НЕ ОЧНЕТСЯ»

Мама Натальи Швецовой - Наталья Васильевна обратилась в частную клинику в мае 2011 года. Женщине требовалось провести у гинеколога несложную операцию - гистероскопию и биопсию. Простая процедура обернулась чуть не гибелью пациентки: у нее замедлился пульс, упало давление. В результате наступило кровоизлияние в мозг, а затем - так называемая бодрствующая кома. По данным экспертизы, причиной критического состояния стала передозировка наркозом, препаратом кордиамин - врач ввел женщине слишком большую дозу. Мозг впал в спячку, и 49-летняя сибирячка погрузилась в вегетативное состояние.

- У нас обычная семья: я и моя сестра. Врачи сразу дали неутешительный прогноз, что мама не очнется. Мы решили заботиться о ней, несмотря ни на что. Был период, когда на палату, уход, подгузники и препараты уходило около 100 тысяч рублей. Сейчас нам оплачивают койку, но траты все равно до 50 тысяч рублей в месяц. Это питание, лекарства, средства по уходу, дополнительные исследования здоровья и оплата услуг нянечки. Каждый вечер я или сестра проводим с мамой, однако посторонний уход при этом все равно нужен, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Швецова.

Наталья вместе с дочками. Женщина была абсолютно здорова, пока не попала на прием к частному врачу. Фото: Личный архив героя публикации

Наталья вместе с дочками. Женщина была абсолютно здорова, пока не попала на прием к частному врачу.Фото: Личный архив героя публикации

«ПОПЫТКА КОНТРОЛИРУЕМОГО БАНКРОТСТВА ПРОВАЛИЛАСЬ»

Наталья судится с клиникой «Дюна» уже девять лет. В апреле 2017 года удалось выиграть иск на 7,3 миллиона рублей в качестве компенсации, но денег она до сих пор не дождалась. Как говорит Наталья, клиника решила избежать выплат путем банкротства - главврач частной медклиники Дмитрий Егоров создал новое юрлицо и стал работать под маркой Dune Ego.

Клиника выплатила семье более 7,5 миллиона рублей по решениям суда, но сейчас дочь судится из-за дополнительных выплат - 5 миллионов рублей на ежемесячное содержание и уход, борьбу с пролежнями и болезнями, вызванными неподвижностью в течение девяти лет. Однако клиника инициировала процедуру банкротства. Юрист Юлия Стибикина, защищающая интересы дочерей в суде, говорит, что должники таким способом пытаются уйти от нависшего над ними нового иска.

- Попытка контролируемого банкротства «Дюны» провалилась благодаря команде юристов Кирилла Кузнецова - ответчикам не удалось получить согласного с ними управляющего. Не прошла попытка подделать документы в суде, но бывшие собственники «Дюны» решили прекратить дело о банкротстве в особом порядке. На словах экс-главврач Егоров готов рассчитаться с пострадавшей пациенткой, но на деле лишь стремится уменьшить сумму выплат, - считает Юлия Стибикина.

Дочери навещают маму каждый день. Фото: Личный архив героя публикации

Дочери навещают маму каждый день.Фото: Личный архив героя публикации

«НЕ НАЗЫВАЙТЕ ЭТО ГОРЕМ. ЭТО МОЯ БОРЬБА, ДОЧЕРНИЙ ДОЛГ»

...Врачи из бюджетных больниц, кажется, уже поставили крест на тяжелобольной женщине.

- За восемь лет впервые к нам пришла врач-терапевт из поликлиники по месту жительства - решила узнать, не умерла ли мама, - говорит Наталья.

Бывшие коллеги и знакомые Натальи Васильевны, за исключением двух человек, отвернулись от Швецовых и даже осуждают девушек за то, что те выставляют фото с больной мамой в соцсетях.

- Многие осуждают: «Зачем вы выставляете снимки с мамой в коме?» Но это моя мама, я люблю ее. За девять лет восстановились жизненно важные функции мозга, мама дышит, ест через трубочку, бодрствует и спит, как мы, но она не может дать обратную связь из-за комы, - описывает Наталья Швецова, а напоследок просит нас: - Только не называйте это горем. Это моя борьба за справедливость и мой дочерний долг.

* Гистероскопия - метод эндоскопического исследования в гинекологии, позволяющий при помощи гистероскопа проникнуть в полость матки и благодаря вмонтированной на конце инструмента камере визуально оценить состояние полости матки и области маточных труб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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