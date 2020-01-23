2020-01-23T13:13:50+03:00
Происшествия

Закончились поиски сбежавшего из-за уроков 11-летнего мальчика

Школьника обнаружили волонтеры поискового отряда
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мальчика в очках нашли волонтеры, он жив. Фото: "Лиза Алерт"Мальчика в очках нашли волонтеры, он жив. Фото: "Лиза Алерт"
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Мальчик сутки не появлялся дома, но нашлись свидетели, которые рассказали, что видели его в компании друга. Сначала — возле дома №5 по улице Земнухова, а потом в торговом центре «Голден Парк». Благодаря сообщениям от очевидцев удалось быстро найти школьника.

Мальчика нашли вместе с другом, которым его видели родители одноклассника. Школьники были в торговом центре. Сейчас обоих доставили в полицию для выяснения всех деталей.

По словам родных, именно друзья и плохая компания могли стать причиной того, что мальчик сбежал из дома.

— Это мой младший брат. Такое впервые с нами происходит. Он, вообще, домашний ребенок, я думаю, что это влияние дурной компании. Я сейчас живу в другом городе. Но со слов мамы друг его из неблагополучной семьи, он его старше на два года. Его родители даже не заявили о пропаже ребенка. Как такое, вообще, возможно? Я даже не знаю где они могли познакомиться, может, на секции самбо, или вообще на улице, потому что учатся в разных школах. Такие друзья — это очень плохо, они склоняют младших детей на кражу в магазинах и безрассудный образ жизни, — рассказал КП-Новосибирск брат пропавшего школьника.

Пропавшего мальчика доставили в полицию для беседы. Фото: "Доброспас"

Пропавшего мальчика доставили в полицию для беседы. Фото: "Доброспас"

Напомним, об 11-летнем мальчике ничего не было известно со среды, 22 января. Его искали полицейские и волонтеры. Одна из примет — школьник носит очки.

Как стало известно КП-Новосибирск, перед тем, как исчезнуть он написал записку. В ней говорилось, что он вернется только в том случае, если его «мама исправится». Она заставляла его делать уроки. На что он заявил, что лучше уж бомжевать.

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Особая примета ребенка — он носит очки. (подробнее)

Сбежавшего из-за уроков 11-летнего мальчика видят в городе.

Школьник сутки не появлялся дома, но находятся свидетели, которые рассказывают, что видели мальчика в компании друга. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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