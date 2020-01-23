«Вернусь, когда мама исправится»: в Новосибирске ищут пропавшего 11-летнего мальчика

23 Янв. 2020 2020-01-23T07:51:46+03:00

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В Калининском районе Новосибирска пропал 11-летний мальчик Тимур Лушников. Со школьником нет связи со среды, 22 января.

Об этом сообщили КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт». Школьника ищут полицейские и волонтеры. Объявлен срочный сбор.

— Приметы: рост 156 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза темно-карие. Из особых примет — носит очки. Был одет в синюю куртку и черные брюки, на ногах — коричневые ботинки, — рассказали в «Лиза Алерт».

Как сообщил КП-Новосибирск источник в силовых структурах, школьник не вернулся домой от друга. Он был у него в гостях.

— Оставил матери записку, что когда она исправится, тогда он домой вернется, ну может через год. Уроки не делал, а она заставляла, он сказал, что лучше бомжевать, — рассказал КП-Новосибирск собеседник.

Если вам что-либо известно о месте нахождения Тимура Лушникова, просьба сообщить по телефону 8 (800) 700 — 54 — 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU