Сбежавшего из-за уроков 11-летнего мальчика видят в городе

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:42:23+03:00

Пропавшего мальчика в очках видели в городе в компании друга. Фото: "Лиза Алерт"

Школьник сутки не появлялся дома, но находятся свидетели, которые рассказывают, что видели мальчика в компании друга

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В Калининском районе Новосибирска пропал 11-летний мальчик Тимур Лушников. Со школьником нет связи со среды, 22 января. Его ищут полицейские и волонтеры. Появились первые свидетели, которые говорят, что видели мальчика на улице. Днем в четверг, 23 января, его заметила мама одноклассника.

— Я его минут 20 назад видела. Мимо Земнухова, 5 проходил с еще одним мальчиком. Маме сообщила, — написала женщина.

Эту информацию сейчас проверяют поисковики. По словам женщины, мама пропавшего мальчика сейчас очень сильно переживает, ее не хотят лишний раз беспокоить.

Как стало известно КП-Новосибирск, перед тем, как исчезнуть школьник написал записку. В ней говорилось, что он вернется только в том случае, если его «мама исправится». Она заставляла его делать уроки. На что он заявил, что лучше уж бомжевать.

— Приметы: рост 156 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза темно-карие. Из особых примет — носит очки. Был одет в синюю куртку и черные брюки, на ногах — коричневые ботинки, — рассказали в «Лиза Алерт».

Если вам что-либо известно о месте нахождения Тимура Лушникова, просьба сообщить по телефону 8 (800) 700 — 54 — 52 или 112.

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Особая примета ребенка — он носит очки. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU