2020-01-21T12:49:59+03:00
Общество

«Немцы завидуют»: пожилая сибирячка в проруби Новосибирска покорила мировые СМИ

Женщина стала символом крещенских купаний в британских и немецких газетах
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фотографы превратили женщину в крещенскую модель. ФОТО: Алены Мартыновой и скриншот с немецкой газетыФотографы превратили женщину в крещенскую модель. ФОТО: Алены Мартыновой и скриншот с немецкой газеты
Изменить размер текста:

Пожилая сибирячка прославилась на весь мир, искупавшись в проруби в минувшее воскресенье. Женщина окуналась в ледяную воду недалеко от жилмассива «Европейский берег», пока фотографы снимали ее эмоции. Фото попали в международное агентство и вскоре разлетелись по всему миру.

— Да, я внештатный сотрудник associated press. Они взяли порядка восьми моих снимков. Затем они попали в иностранные СМИ, например в британский Guardian. Но количество фотографий не влияет на размер оплаты, — сообщил автор фото Ильнар Салахиев.

За годы съемки фотограф не видел подобных туник с голубым православным крестом на Крещении. Настоятель храма во имя Михаила Архангела тоже не смог узнать женщину среди своих прихожан.

Международное агентство взяло восемь снимков.ФОТО: публикация Ильнара Салахиева в немецкой газете

Международное агентство взяло восемь снимков.ФОТО: публикация Ильнара Салахиева в немецкой газете

— Мы провели утреннее богослужение и крестным ходом направились к иордани. Ради безопасности спасатели остановили участников и пустили на лед только священников. Мы освятили купель и людей начали запускать по очереди, — сообщил настоятель храма во имя Михаила Архангела Павел Плотников.

Женщина не постеснялась окунуться в белой сорочке Фото: Алена МАРТЫНОВА

Женщина не постеснялась окунуться в белой сорочкеФото: Алена МАРТЫНОВА

Пользователи соцсетей порадовались за отважную сибирячку, которая не испугалась окунуться в ледяную воду в возрасте за 40 лет.

— Название статьи «Русские открыли сезон купания в ледяной воде»... Немцы завидуют, — написала подписчица в группе «Подслушано в Карасуке» «ВКонтакте» Юлия Ефимова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Крещение 2020 в Новосибирске: лучшие фотографии из купелей

Купания на Крещение 2020 в Новосибирске привлекли тысячи сибиряков, в прорубь окунались даже тяжелобольные и маленькие дети. (подробнее)

Крещение 2020 в Новосибирске: самые яркие кадры с ночного купания в проруби

Корреспонденты КП-Новосибирск встретили Крещение 2020 в Новосибирске на озере Медвежье и приготовили праздничный репортаж.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дебошир, летевший из Таиланда, устроил потасовку на борту самолёта
Унижают, угрожают, оказывают давление: приставы оштрафовали своих коллег на 13 миллионов рублей
Лучше так, чем руками: сибиряк переделал свою «Ниву» в экскаватор
«Немцы завидуют»: пожилая сибирячка в проруби Новосибирска покорила мировые СМИ
С клюшкой и на каблуках: Пелагея показала забавное видео с дочкой
Разделись, будто на пляже: пранк новосибирца смутил пассажиров метро
В Новосибирске воры прострелили щеку директору магазина из-за бутылки шампанского
«Сдал телефон в комиссионку»: грабителя, сломавшего пенсионерке руку, поймали
«80 ударов руками, ногами и бутылкой»: 23-летнему убийце бабушки дали 16 лет колонии
«Я не могла нацеловаться»: малыш с редкой болезнью, которого спасали всей страной, умер
«Это ужасно»: сибиряк обвинил современных детей в лени и призвал их спасать
«Он живой что ли?»: сибирячке в банке с огурцами попался огромный клоп
«Метод — естественный»: спасатель предлагает женщинам зачать ребенка за 120 тысяч рублей
«Он лупит других питомцев»: кот-ревнивец ищет себе хозяина без животных
«Подумала, глюк у приложения»: таксист обманул бабушку, забрав у нее в два раза больше денег за заказ
Устраняют конкурентов? Новосибирцы ищут причины возгорания «Некрополя»
Филиал крематория в огне: в Новосибирске горит здание, рядом газовая труба
Потеплеет до нуля: в Новосибирск идет январская оттепель
«Малая, ты все знаешь»: Давид Манукян сухо поздравил с днем рождения Ольгу Бузову
«На черепаху похож»: новосибирцу продали в магазине бургер с плесенью
В памперсе и носочках: собака из Абхазии прилетела в Новосибирск за новой жизнью
Судебные приставы обложили должника-миллионера
«О взрыве речи не идет» - в полиции прокомментировали ранение глаза сотрудника СО РАН
Ушла перед приходом родных: сибирячку со шрамом на брови не могут найти пять дней
Пожарные предотвратили взрыв газа в Новосибирске
«Канистра спирта на юбилей»: водитель кирпичного завода порезал коллегу за отказ идти в магазин