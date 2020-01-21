«Немцы завидуют»: пожилая сибирячка в проруби Новосибирска покорила мировые СМИ

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:49:59+03:00

Фотографы превратили женщину в крещенскую модель. ФОТО: Алены Мартыновой и скриншот с немецкой газеты

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Пожилая сибирячка прославилась на весь мир, искупавшись в проруби в минувшее воскресенье. Женщина окуналась в ледяную воду недалеко от жилмассива «Европейский берег», пока фотографы снимали ее эмоции. Фото попали в международное агентство и вскоре разлетелись по всему миру.

— Да, я внештатный сотрудник associated press. Они взяли порядка восьми моих снимков. Затем они попали в иностранные СМИ, например в британский Guardian. Но количество фотографий не влияет на размер оплаты, — сообщил автор фото Ильнар Салахиев.

За годы съемки фотограф не видел подобных туник с голубым православным крестом на Крещении. Настоятель храма во имя Михаила Архангела тоже не смог узнать женщину среди своих прихожан.

Международное агентство взяло восемь снимков.ФОТО: публикация Ильнара Салахиева в немецкой газете

— Мы провели утреннее богослужение и крестным ходом направились к иордани. Ради безопасности спасатели остановили участников и пустили на лед только священников. Мы освятили купель и людей начали запускать по очереди, — сообщил настоятель храма во имя Михаила Архангела Павел Плотников.

Женщина не постеснялась окунуться в белой сорочкеФото: Алена МАРТЫНОВА

Пользователи соцсетей порадовались за отважную сибирячку, которая не испугалась окунуться в ледяную воду в возрасте за 40 лет.

— Название статьи «Русские открыли сезон купания в ледяной воде»... Немцы завидуют, — написала подписчица в группе «Подслушано в Карасуке» «ВКонтакте» Юлия Ефимова.

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ИСТОЧНИК KP.RU