2020-01-09T15:28:50+03:00
Происшествия

Следователи проверят аквапарк после того, как 16-летний подросток захлебнулся в джакузи

Сейчас 16-летний парень находится в больнице
Алена КУЛЕШОВА
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Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как подросток чуть не утонул в аквапарке.Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как подросток чуть не утонул в аквапарке.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как подросток чуть не утонул в аквапарке. Инцидент произошел 8 января 2020 года.

— Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей), — сообщается в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

В настоящее время следователи допрашивают очевидцев происшествия и проводят осмотр места случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, вечером 8 января 16-летний парень отдыхал в аквапарке. Он решил нырнуть в большой джакузи, однако зацепился в металлических элементах бассейна и не смог вынырнуть обратно. Парня удалось откачать врачам скорой помощи, после чего его отвезли в больницу, где он сейчас и находится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Следователи проверят аквапарк после того, как 16-летний подросток захлебнулся в джакузи
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