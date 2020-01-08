Врачи завели сердце 16-летнего парня, который захлебнулся в джакузи аквапарка

8 Янв. 2020 2020-01-08T17:57:24+03:00

Молодой человек не смог выбраться из джакузи. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске медики спасли молодого человека, у которого остановилось дыхание

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Новосибирские медики спасли 16-летнего посетителя аквапарка «Аквамир». Как сообщают подписчики паблика «Инцидент Новосибирск», парень нырнул в большой джакузи, зацепился в металлических элементах бассейна и не смог вынырнуть обратно. Молодого человека достали уже без сознания. Многие посетители подумали, что он умер. О чем сообщили в соцсетях. Но врачи скорой помощи, а также сотрудники полиции это опровергли в интервью КП-Новосибирск.

— Вечером молодого человека доставили в больницу, он жив, — заявили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

По информации врачей, молодой человек перенес клиническую смерть:

— К нам поступил вызов, что произошло утопление человека, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова, главный врач Новосибирской станции скорой помощи. — До приезда бригады xкорой в аквапарке молодому человеку проводили реанимационные мероприятия. На момент приезда врачей он находился в состоянии клинической смерти. В результате реанимационных действий бригадой скорой помощи у человека появилась сердечная деятельность и давление. На искусственной вентиляции легких он был доставлен в 34-ую больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU