2020-01-09T09:29:14+03:00
Происшествия

Школьник, чуть не утонувший в новосибирском аквапарке, находится без сознания в больнице

Врачи борются за его жизнь
Ульяна ДЖАНКОВА
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Подросток, чуть не утонувший в аквапарке, находится в крайне тяжелом состоянии.Подросток, чуть не утонувший в аквапарке, находится в крайне тяжелом состоянии.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, парень находится в реанимационном отделении больницы №34. В сознание подросток так и не приходил. Возможно, он находится в состоянии медикаментозной комы.

— По словам врачей, его состояние крайне тяжелое. Он находится в палате интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких, — рассказала КП-Новосибирск пресс-секретарь областного минздрава Светлана Шуваева.

Известно, что сам парень из Кемерово.

Напомним, новосибирские медики спасли 16-летнего посетителя аквапарка «Аквамир». Как рассказали очевидцы, парень плавал в большом джакузи. Как сообщил КП-Новосибирск источник в силовых структурах, нога парня застряла в металлической конструкции. Из-за этого он не смог вынырнуть обратно. Молодого человека достали уже без сознания. Многие посетители подумали, что он умер. По информации врачей, молодой человек перенес клиническую смерть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Школьник, чуть не утонувший в новосибирском аквапарке, находится без сознания в больнице
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